Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах

13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

Первыми на корт вышли Александр Овчаренко (Украина, №416 ATP) и Ишай Олиэль (Израиль, №463 АТР). Игра завершилась поражением украинца в трех сетах.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Ишай Олиэль (Израиль) – Александр Овчаренко (Украина) – 0:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча соперников.

В третьей партии у Александра начались проблемы с большим пальцем правой руки. После третьего гейма Овчаренко якобы взял медицинский тайм-аут, но должной помощи украинцу не предоставили.

Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР).