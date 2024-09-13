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  4. Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах
Кубок Дэвиса
13 сентября 2024, 21:16 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:29
1047
5

Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах

Украинец уступил Ишаю Олиэлю в первом поединке матчевого противостояния Кубка Дэвиса

13 сентября 2024, 21:16 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:29
1047
5
Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах
ФТУ. Александр Овчаренко

13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

Первыми на корт вышли Александр Овчаренко (Украина, №416 ATP) и Ишай Олиэль (Израиль, №463 АТР). Игра завершилась поражением украинца в трех сетах.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Ишай Олиэль (Израиль) – Александр Овчаренко (Украина) – 0:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча соперников.

В третьей партии у Александра начались проблемы с большим пальцем правой руки. После третьего гейма Овчаренко якобы взял медицинский тайм-аут, но должной помощи украинцу не предоставили.

Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР).

Израиль – Украина – 1:0

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Александр Овчаренко Ишай Олиэль Кубок Дэвиса-2024 сборная Украины по теннису сборная Израиля по теннису Израиль - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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sirjoga
Треба було Світоліній і Костюк намалювати вуса і їх подавати, а так шансів мало. 
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+3
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Anatolii23
Так гарно провести 1 сет, щоб в наступних дурними помилками повернути ізраїльтяна у гру. Чого тільки вартує віддати свою подачу в 7 гейму 2 сету, маючи 40:0
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+3
Nick.Grabowski
Імхо, ФТУ - це бутафорська організація закритого (для своїх) типу з жадібними, хитрими та егоїстичними персонажами.
Українським тенісом керують персонажі, які не люблять теніс, поставивши цей вид спорту собі на службу та у власну вигоду.
Тому власне чоловічий теніс ледве дихає, бо його розвиток тримають за горло вже багато років обмежене коло "професіоналів", які невідомі / непотрібні нікому в світі.   
Імхо, єдиний притомний персонаж в чоловічому тенісі - це Андрій Медведев, але де він і чим займається - невідомо. Журналістам він або нецікавий, або вони йому нецікаві.
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+1
C.Пеклов
дуже прикро ,сил не вистачило...
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0
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