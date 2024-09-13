Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах
Украинец уступил Ишаю Олиэлю в первом поединке матчевого противостояния Кубка Дэвиса
13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.
Первыми на корт вышли Александр Овчаренко (Украина, №416 ATP) и Ишай Олиэль (Израиль, №463 АТР). Игра завершилась поражением украинца в трех сетах.
Кубок Дэвиса. Израиль – Украина
Ишай Олиэль (Израиль) – Александр Овчаренко (Украина) – 0:6, 6:4, 6:4
Это была первая встреча соперников.
В третьей партии у Александра начались проблемы с большим пальцем правой руки. После третьего гейма Овчаренко якобы взял медицинский тайм-аут, но должной помощи украинцу не предоставили.
Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР).
Израиль – Украина – 1:0
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