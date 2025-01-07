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  4. ЕРМАКОВ: «Карпаты хорошо играли против Ингульца, но их выручил вратарь»
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 06:12 | Обновлено 07 января 2025, 06:37
198
0

ЕРМАКОВ: «Карпаты хорошо играли против Ингульца, но их выручил вратарь»

Коуч львовского клуба похвалил голкипера Алексея Паламарчука

07 января 2025, 06:12 | Обновлено 07 января 2025, 06:37
198
0
ЕРМАКОВ: «Карпаты хорошо играли против Ингульца, но их выручил вратарь»
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Помощник главного тренера «Карпат» Игорь Ермаков рассказал о своих ощущениях, когда львовская команда играет в УПЛ против «Ингульца», в котором он работал раньше, а также оценил игру голкипера соперников Алексея Паламарчука:

«Очень хочется их обыграть. К сожалению, когда мы играли дома, это не удалось. На тот момент «Карпаты» были в состоянии, которое не позволяло показывать стабильно высокий уровень. Однако мы очень качественно провели эту игру, создали много моментов, в отличие от предыдущих матчей. Но, к сожалению, даже пенальти не сумели реализовать.

Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук в том матче спас свою команду. Это супервратарь. Очень рад за Алексея. Он в своем возрасте смог изменить себя и очень сильно прогрессировал. Думаю, он еще сможет сменить команду и сделать больший шаг вперед. Скажем так, сейчас он в разгаре своей карьеры, а не в ее завершении. Это будет шаг, о котором ему будет что вспомнить.

Некоторые ребята говорили, что его следует брать третьим голкипером в сборную Украины. Особенно благодаря его умению отбивать пенальти. Это точно помогло бы. Хотя в «Карпатах» пока ему не нужна такая должность – все укомплектовано.

Он – отличный человек, хотя все мы своеобразны. У него есть свои моменты, но он всегда прислушивался к советам. Его нынешний уровень игры – это полностью заслуга Богдана Шуста, тренера вратарей. Да, уверен, он еще себя покажет. Его навыки и работоспособность заслуживают уважения».

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Игорь Ермаков Карпаты Львов Ингулец Алексей Паламарчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Ингулец Богдан Шуст
Николай Степанов Источник: YouTube
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