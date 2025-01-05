Украина. Премьер лига05 января 2025, 12:12 |
2028
2
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Владимир Шепелев может скоро сменить клуб
05 января 2025, 12:12 |
2028
2
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев может сменить клуб в ближайшее время, сообщает «Динамо Киев от Шурика».
По информации источника, агенты 27-летнего футболиста ищут для него новый клуб. Это должен быть полноценный трансфер. Игрок пропустил медосмотр вместе с командой, который прошел 4 января.
В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле. Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что хавбек «Динамо» не перейдет в болгарский клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2025, 05:01 4
Анна Зубкова не особо скромничает
Футбол | 04 января 2025, 21:09 26
Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»
Футбол | 05.01.2025, 11:48
Футбол | 04.01.2025, 15:05
Бокс | 04.01.2025, 18:50
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Який дурень за нього відвалить мільйон?
Забагато. Добре, коли його комусь вдасться вільним агентом підписати.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2025, 08:55 25
03.01.2025, 10:05
04.01.2025, 16:02 1
03.01.2025, 20:24 74
04.01.2025, 08:27 3
05.01.2025, 01:31
04.01.2025, 01:47 3
04.01.2025, 00:01 16