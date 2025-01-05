Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев может сменить клуб в ближайшее время, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, агенты 27-летнего футболиста ищут для него новый клуб. Это должен быть полноценный трансфер. Игрок пропустил медосмотр вместе с командой, который прошел 4 января.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле. Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что хавбек «Динамо» не перейдет в болгарский клуб.