Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 12:12 |
2028
2

Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо

Владимир Шепелев может скоро сменить клуб

05 января 2025, 12:12 |
2028
2
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев может сменить клуб в ближайшее время, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, агенты 27-летнего футболиста ищут для него новый клуб. Это должен быть полноценный трансфер. Игрок пропустил медосмотр вместе с командой, который прошел 4 января.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле. Transfermarkt оценивает украинца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что хавбек «Динамо» не перейдет в болгарский клуб.

По теме:
Ванат назвал самый памятный матч за Динамо. Это погром в Лиге чемпионов
Вместо лидера. В клубе УПЛ нашли замену звездному легионеру
Интерес присутствует. Реал планирует попрощаться с суперталантом
Владимир Шепелев Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Transfermarkt
Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти огололила груди
Футбол | 05 января 2025, 05:01 4
ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти огололила груди
ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти огололила груди

Анна Зубкова не особо скромничает

Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Футбол | 04 января 2025, 21:09 26
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира

Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05.01.2025, 11:48
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Футбол | 04.01.2025, 15:05
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Бокс | 04.01.2025, 18:50
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Який дурень за нього відвалить мільйон?
Ответить
+1
007_Quantum19_007
Забагато. Добре, коли його комусь вдасться вільним агентом підписати. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 25
Бокс
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
03.01.2025, 10:05
Футбол
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
04.01.2025, 08:27 3
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
04.01.2025, 01:47 3
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем