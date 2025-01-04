Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы
Киевский клуб также не принял предложение софийского ЦСКА по Георгию Цитаишвили
«Динамо» ответило отказом на предложение, поступившее от софийского ЦСКА по вингеру Георгию Цитаишвили, который в настоящий момент играет на правах аренды за испанскую «Гранаду».
Болгары были готовы заплатить 1,5 миллиона евро, и такую же сумму, как информирует источник, изъявила желание дать киевлянам «Гранада», но «Динамо» от всех предложений отказалось.
Сам Цитаишвили также не принял бы вариант с переездом в ЦСКА София, так как нацелен продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы.
Текущий сезон грузин точно доиграет в «Гранаде».
Контракт вингера с «Динамо» действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне Цитаишвили сыграл 17 матчей за «Гранаду» в Ла Лиге 2, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
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