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  4. Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 18:38 |
652
0

Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы

Киевский клуб также не принял предложение софийского ЦСКА по Георгию Цитаишвили

04 января 2025, 18:38 |
652
0
Хавбек Динамо отказал болгарскому клубу. Хочет играть в топ-лиге Европы
instagram.com/giotsitaishvili11

«Динамо» ответило отказом на предложение, поступившее от софийского ЦСКА по вингеру Георгию Цитаишвили, который в настоящий момент играет на правах аренды за испанскую «Гранаду».

Болгары были готовы заплатить 1,5 миллиона евро, и такую же сумму, как информирует источник, изъявила желание дать киевлянам «Гранада», но «Динамо» от всех предложений отказалось.

Сам Цитаишвили также не принял бы вариант с переездом в ЦСКА София, так как нацелен продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы.

Текущий сезон грузин точно доиграет в «Гранаде».

Контракт вингера с «Динамо» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Цитаишвили сыграл 17 матчей за «Гранаду» в Ла Лиге 2, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

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Георгий Цитаишвили Гранада Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы ЦСКА София
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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