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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 19:36 |
2039
0

Игрок Динамо, сыгравший на Евро, перейдет в ЦСКА. Известна сумма трансфера

Георгий Цитаишвили решил продолжить карьеру в болгарском чемпионате

01 января 2025, 19:36 |
2039
0
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, перейдет в ЦСКА. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас играет за испанскую «Гранаду», в очередной раз сменит клуб.

По информации болгарских СМИ, Цитаишвили согласился перейти в клуб «ЦСКА» София. Болгарский клуб предложит «Динамо» за футболиста 1.5 миллиона евро, а самого игрока болгары соблазнили зарплатой в 50 тысяч евро в месяц.

В этом сезоне Цитаишвили провел за «Гранаду» 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готовит трансферы украинских защитников львовского «Руха» Алексея Сыча и Богдана Слюбыка

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Георгий Цитаишвили ЦСКА София Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Гранада
Дмитро Олійник Источник
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