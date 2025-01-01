Игрок Динамо, сыгравший на Евро, перейдет в ЦСКА. Известна сумма трансфера
Георгий Цитаишвили решил продолжить карьеру в болгарском чемпионате
Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас играет за испанскую «Гранаду», в очередной раз сменит клуб.
По информации болгарских СМИ, Цитаишвили согласился перейти в клуб «ЦСКА» София. Болгарский клуб предложит «Динамо» за футболиста 1.5 миллиона евро, а самого игрока болгары соблазнили зарплатой в 50 тысяч евро в месяц.
В этом сезоне Цитаишвили провел за «Гранаду» 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готовит трансферы украинских защитников львовского «Руха» Алексея Сыча и Богдана Слюбыка
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