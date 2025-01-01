Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо
Алексей Сич и Богдан Слюбик могут присоединиться к киевлянам
Стали известны подробности вероятных трансферов украинских защитников львовского «Руха» Алексея Сыча и Богдана Слюбика в киевское «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, Богдан, вероятнее всего, подпишет контракт с киевским клубом даже не проходя просмотр.
Что касается Алексея, то его переход зависит от того, подпишут ли киевляне защитника «Ворсклы» Илью Крупского. Если с полтавским клубом договориться не получится, то Сыч будет приоритетным вариантом на усиление правого фанга обороны.
Оба игрока имеют опыт выступлений за национальные команды Украины: этой осенью Алексей Сыч дебютировал за основную команду страны, а Богдан Слюбик выступал за юниорские и молодежные сборные Украины.
Ранее сообщалось о том, что экс-защиник «Динамо» ищет клуб в Европе.
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