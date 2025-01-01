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  4. Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 14:15 |
2399
3

Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо

Алексей Сич и Богдан Слюбик могут присоединиться к киевлянам

01 января 2025, 14:15 |
2399
3
Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо
УАФ. Алексей Сыч

Стали известны подробности вероятных трансферов украинских защитников львовского «Руха» Алексея Сыча и Богдана Слюбика в киевское «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, Богдан, вероятнее всего, подпишет контракт с киевским клубом даже не проходя просмотр.

Что касается Алексея, то его переход зависит от того, подпишут ли киевляне защитника «Ворсклы» Илью Крупского. Если с полтавским клубом договориться не получится, то Сыч будет приоритетным вариантом на усиление правого фанга обороны.

Оба игрока имеют опыт выступлений за национальные команды Украины: этой осенью Алексей Сыч дебютировал за основную команду страны, а Богдан Слюбик выступал за юниорские и молодежные сборные Украины.

Ранее сообщалось о том, что экс-защиник «Динамо» ищет клуб в Европе.

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Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Илья Крупский сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Misha Siryi
Січ, якщо що, то на Запоріжжі. А у гравця прізвище Сич
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Перець
шо попало
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Gargantua81
восхищаюсь динамовской селекцией после прихода Шовковского
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