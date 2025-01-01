Просмотр в Португалии. Украинский защитник активно ищет клуб в Европе

Украинский экс–защитник киевского «Динамо» Антон Боль продолжает поиски нового клуба, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 21-летний футболист, который разорвал контракт с киевским «Динамо» летом, продолжает поиски команды. Игрок проходил просмотр в Португалии, но контракт не подписал. Сейчас у игрока уже есть предложения от польских и венгерских клубов, которые рассматриваются как реальные варианты продолжения карьеры.

Возвращение в Украину не является приоритетом для игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересуется талантом «Руха».