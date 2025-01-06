Многократная чемпионка Больших шлемов объявила о расставании

Многократная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака сообщила, что рассталась с рэпером Cordae, с которым состояла в отношениях более четырёх лет. Влюблённые начали встречаться в 2019 году, а летом 2023 года у них родилась дочь.

В своём обращении Осака подчеркнула, что их расставание было мирным, без конфликтов, и выразила благодарность за опыт, который она получила во время их отношений: «Между нами не было никаких конфликтов. Он замечательный человек и прекрасный отец. Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, ведь моя дочь – это самое большое благословение в моей жизни. Благодаря нашим отношениям я многому научилась», – отметила теннисистка.







Наоми Осака остаётся одной из самых ярких звёзд в мире профессионального тенниса. За свою карьеру она четырежды завоёвывала титулы Большого шлема, дважды побеждая на Открытом чемпионате США (2018, 2020) и дважды на Открытом чемпионате Австралии (2019, 2021).



Напомним, что на своем последнем турнире в Окленде японка отказалась продолжать матч из-за травмы, и со слезами покидала корт.