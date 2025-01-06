Ливерпуль потерял очки с МЮ, Довбик выиграл дерби, ПСЖ взял Суперкубок
Главные новости за 5 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 января.
1A. МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Центральная игра 20-го тура АПЛ порадовала эмоциями и страстью, а также голами
1B. Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Красные удерживают лидерство в чемпионате Англии с 46 очками
2A. Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Команда Клаудио Раньери одержала победу
2B. Гол Дембеле на 90+2 мин. ПСЖ обыграл Монако в матче за Суперкубок Франции
Трофей был разыгран в поединке на стадионе 974 в катарском городе Доха
3A. Динамо отправилось в Турцию. Плюс Слюбик: назван состав на сборы
Киевская команда уже прибыла на место назначения
3B. Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба
4A. «Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
Лондонцы продадут украинца уже в январе
4B. Лунин или Куртуа? Анчелотти сообщил, кто станет в воротах в Кубке Испании
Тренер хочет дать отдых основному голкиперу
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Автор первого в истории гола Полесья в еврокубках покинул клуб
Богдан Кушниренко покинул житомирский клуб
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию
Иранский форвард подписал полноценный контракт с клубом «Ависпа Фукуока»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Ред Булл Брагантино
Фернандо продолжит карьеру на родине
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился голкипером пражской Славии
Антонин Кински-младший подписал контракт до 2031 года
7A. Фритц в триллере переиграл Хуркача. Определен победитель United Cup 2025
Хуберт не сумел перевести противостояние США и Польши в смешанный парный матч
7B. Гауфф в финале United Cup 2025 нанесла Свентек первое поражение в сезоне
Коко переиграла Игу в первой игре матчевого противостояния США и Польши
8A. Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Промоутер продолжает считать, что Тайсон победил
8B. Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Наибольшее признание получил Джо Луис
9. Сани. Украинцы впервые в истории выиграли медаль эстафетного Кубка мира
Украинцы стали третьими на этапе в Сигулде
10A. Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство
Блогер Sport.ua Cергей Завалко оценивает перспективы бергамасков в текущем сезоне
10B. Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Sport.ua вспоминает, как сборная Украины U20 по хоккею впервые выступала на ЧМ в топ-дивизионе
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