ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию

Клуб элитарного дивизиона чемпионата Японии «Ависпа Фукуока» объявил о трансфере 29-летнего центрфорварда «Зари» Шахаба Захеди.

В официальном коммюнике подчеркивается, что речь идет о выкупе контракта иранца у украинского клуба.

По неофициальным данным, «Заря» получит за Шахеди 500 тысяч евро.

Нападающий подписал с «Ависпой Фукуока» контракт до конца 2025 года.

С марта и по конец декабря минувшего года Шахаб Захеди играл за «Ависпу Фукуоку» на правах Annexe 7 ФИФА. Он провел за японскую команду 31 матч в Джей-лиге, отличившись 9 голами и 2 ассистами.