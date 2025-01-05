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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 15:36 |
1255
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию

Иранский форвард подписал полноценный контракт с клубом «Ависпа Фукуока»

05 января 2025, 15:36 |
1255
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию
x.com/FootballDeva. Шахаб Захеди

Клуб элитарного дивизиона чемпионата Японии «Ависпа Фукуока» объявил о трансфере 29-летнего центрфорварда «Зари» Шахаба Захеди.

В официальном коммюнике подчеркивается, что речь идет о выкупе контракта иранца у украинского клуба.

По неофициальным данным, «Заря» получит за Шахеди 500 тысяч евро.

Нападающий подписал с «Ависпой Фукуока» контракт до конца 2025 года.

С марта и по конец декабря минувшего года Шахаб Захеди играл за «Ависпу Фукуоку» на правах Annexe 7 ФИФА. Он провел за японскую команду 31 матч в Джей-лиге, отличившись 9 голами и 2 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Ависпа Фукуока
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Андрій Шевченко
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