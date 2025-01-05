ОФИЦИАЛЬНО. Заря продала Шахаба Захеди в Японию
Иранский форвард подписал полноценный контракт с клубом «Ависпа Фукуока»
Клуб элитарного дивизиона чемпионата Японии «Ависпа Фукуока» объявил о трансфере 29-летнего центрфорварда «Зари» Шахаба Захеди.
В официальном коммюнике подчеркивается, что речь идет о выкупе контракта иранца у украинского клуба.
По неофициальным данным, «Заря» получит за Шахеди 500 тысяч евро.
Нападающий подписал с «Ависпой Фукуока» контракт до конца 2025 года.
С марта и по конец декабря минувшего года Шахаб Захеди играл за «Ависпу Фукуоку» на правах Annexe 7 ФИФА. Он провел за японскую команду 31 матч в Джей-лиге, отличившись 9 голами и 2 ассистами.
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