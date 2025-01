Фритц в триллере переиграл Хуркача. Определен победитель United Cup 2025

5 января состоялось финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Во второй игре поединка Тейлор Фритц (АТР 4) в трех сетах вырвал победу у Хуберта Хуркача (АТР16) за 2 часа и 19 минут.

Тейлор принес американской команде второе и решающее очко. В первой игре противостояния Коко Гауфф (WTA 3) переиграла Игу Свентек (WTA 2).

United Cup 2025. Финал. США – Польша, 5 января

Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

Тейлор и Хуберт провели пятое очное противостояние. Счет 4:1 в пользу Фритца.

Сборная США во второй раз стала чемпионом United Cup. В 2023 году американцы выиграли первый розыгрыш турнира, в финале одолев Италию 4:0. Тогда американцы и поляки играли между собой на стадии полуфинала и сильнее оказались штаты – 5:0.

Польша второй год подряд уступила в решающем поединке. В 2024 Свентек и компания проиграли Германии 1:2.

США – Польша – 2:0

