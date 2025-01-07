Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок уступила в стартовом матче парного разряда в Аделаиде
WTA
07 января 2025, 04:23 | Обновлено 07 января 2025, 04:40
32
0

Надежда Киченок уступила в стартовом матче парного разряда в Аделаиде

Украинская теннисистка выступала в дуэте с Лейлой Фернандес из Канады

07 января 2025, 04:23 | Обновлено 07 января 2025, 04:40
32
0
Надежда Киченок уступила в стартовом матче парного разряда в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1-м раунде украинка вместе с напарницей Лейлой Фернандес (Канада) играли против тандема Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).

Украинская теннисистка проиграла парный матч со счетом 1:6, 4:6 и выбыла из турнира. Игра длилась 1 час 14 минут.

Во 2-м раунде Дезире Кравчик и Джулиана Олмос сыграет против пары Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), которые днем ранее обыграла украинку Людмилу Киченок (сестру Надежды) и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Парный разряд. 1-й раунд

Лейла Фернандес (Канада) / Надежда Киченок (Украина) – Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика) – 1:6, 4:6

По теме:
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Аделаиде
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок / Фернандес – Кравчик / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок Дезире Кравчик WTA Аделаида Лейла Фернандес Джулиана Олмос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анастасия Соболева – Виктория Голубич. Прогноз на матч отбора Aus Open
Теннис | 07 января 2025, 00:12 0
Анастасия Соболева – Виктория Голубич. Прогноз на матч отбора Aus Open
Анастасия Соболева – Виктория Голубич. Прогноз на матч отбора Aus Open

Поединок первого раунда квалификации состоится 7 января

Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Бокс | 06 января 2025, 09:05 8
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко

Турки выделил Тайсона Фьюри

Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Футбол | 06.01.2025, 11:02
Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 06.01.2025, 21:47
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 06.01.2025, 08:03
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
05.01.2025, 10:27 4
Футбол
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем