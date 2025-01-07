Надежда Киченок уступила в стартовом матче парного разряда в Аделаиде

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1-м раунде украинка вместе с напарницей Лейлой Фернандес (Канада) играли против тандема Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).

Украинская теннисистка проиграла парный матч со счетом 1:6, 4:6 и выбыла из турнира. Игра длилась 1 час 14 минут.

Во 2-м раунде Дезире Кравчик и Джулиана Олмос сыграет против пары Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), которые днем ранее обыграла украинку Людмилу Киченок (сестру Надежды) и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Парный разряд. 1-й раунд

Лейла Фернандес (Канада) / Надежда Киченок (Украина) – Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика) – 1:6, 4:6