Людмила Киченок выбыла из парного разряда турнира WTA 500 в Аделаиде
В 1-м раунде украинка проиграла парный матч в дуэте с Чжань Хаоцин
Украинская теннисистка Людмила Киченок выбыла из парного разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) играли против тандема Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Украинская теннисистка проиграла парный матч со счетом 4:6, 0:6 и выбыла из турнира.
Игра длилась 1 час 12 минут, вторую партии бразильско-немецкий дуэт выиграл на ноль.
Интересно, что во 2-м раунде Зигемунд и Хаддад Майя могут попасть на Надежду Киченок (сестру Людмилы), если она с Лейлой Фернандес из Канады обыграет пару Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).
WTA 500. Аделаида (Австралия). Парный разряд. 1-й раунд
Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) – Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 0:6
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