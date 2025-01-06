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WTA
06 января 2025, 04:23 | Обновлено 06 января 2025, 04:40
97
0

Людмила Киченок выбыла из парного разряда турнира WTA 500 в Аделаиде

В 1-м раунде украинка проиграла парный матч в дуэте с Чжань Хаоцин

06 января 2025, 04:23 | Обновлено 06 января 2025, 04:40
97
0
Людмила Киченок выбыла из парного разряда турнира WTA 500 в Аделаиде
Людмила Киченок и Чжань Хаоцин

Украинская теннисистка Людмила Киченок выбыла из парного разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) играли против тандема Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Украинская теннисистка проиграла парный матч со счетом 4:6, 0:6 и выбыла из турнира.

Игра длилась 1 час 12 минут, вторую партии бразильско-немецкий дуэт выиграл на ноль.

Интересно, что во 2-м раунде Зигемунд и Хаддад Майя могут попасть на Надежду Киченок (сестру Людмилы), если она с Лейлой Фернандес из Канады обыграет пару Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).

WTA 500. Аделаида (Австралия). Парный разряд. 1-й раунд

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) – Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 4:6, 0:6

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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