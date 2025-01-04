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  4. Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде
WTA
04 января 2025, 17:05 |
535
0

Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде

Надежда выступит в одном дуэте с Лейлой Фернандес, Людмила – с Чжань Хаоцин

04 января 2025, 17:05 |
535
0
Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде
Instagram. Людмила Киченок

4 января состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину будут представлять две теннисистки: Людмила и Надежда Киченок.

Людмила в одном тандеме с Чжань Хаоцин (Тайвань) получила третий номер посева и в 1-м раунде сыграет против пары Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя. Это будет второй турнир для Киченок и Чжань в одном дуэте. В Брисбене они дошли до 2-го круга, где проиграли Анне Калинской и Присцилле Хон.

Надежда впервые выступит в одном тандеме с Лейлой Фернандес из Канады. Украинка и канадка в 1/8 финала выйдут на корт против Дезире Кравчик (США) и Джулианы Олмос (Мексика).

Если Людмила и Надежда со своими напарницами выиграют стартовые встречи, то в четвертьфинале проведут очное противостояние.

Сетка парного турнира WTA 500 в Аделаиде

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Джулиана Олмос Людмила Киченок Надежда Киченок Дезире Кравчик Чжань Хаоцин Лейла Фернандес Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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