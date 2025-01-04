Надежда нашла новую напарницу. Сестры Киченок узнали соперниц в Аделаиде

4 января состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину будут представлять две теннисистки: Людмила и Надежда Киченок.

Людмила в одном тандеме с Чжань Хаоцин (Тайвань) получила третий номер посева и в 1-м раунде сыграет против пары Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя. Это будет второй турнир для Киченок и Чжань в одном дуэте. В Брисбене они дошли до 2-го круга, где проиграли Анне Калинской и Присцилле Хон.

Надежда впервые выступит в одном тандеме с Лейлой Фернандес из Канады. Украинка и канадка в 1/8 финала выйдут на корт против Дезире Кравчик (США) и Джулианы Олмос (Мексика).

Если Людмила и Надежда со своими напарницами выиграют стартовые встречи, то в четвертьфинале проведут очное противостояние.

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