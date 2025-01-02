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  4. Людмила Киченок с новой напарницей не сумела выйти в полуфинал в Брисбене
WTA
02 января 2025, 15:44 | Обновлено 02 января 2025, 15:46
165
1

Людмила Киченок с новой напарницей не сумела выйти в полуфинал в Брисбене

Украинка и Чжань Хаоцин в двух сетах проиграли тандему Хон / Калинская

02 января 2025, 15:44 | Обновлено 02 января 2025, 15:46
165
1
Людмила Киченок с новой напарницей не сумела выйти в полуфинал в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) в двух сетах проиграли тандему Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Тайвань) [1] – Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская – 6:7 (4:7), 2:6

Это была первая встреча тандемов. Киченок и Чжань провели первый турнир в одной паре, ранее Людмила выступала вместе с Аленой Остапенко. Отметим, что в 2024 году Киченок и Остапенко выиграли трофей на этих кортах.

В полуфинале Хон и Калинская сыграют с дуэтом Тимеа Бабош и Николь Мелихар.

Киченок была последней представительницей Украины в парном разряде Брисбена. Ранее соревнования со своими партнершами покинули Марта Костюк и Надежда Киченок.

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Людмила Киченок Присцилла Хон Анна Калинская Чжань Хаоцин WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Це ж та Кіченок, яка за версією сайту і деяких його дописувачів претендує на звання "кращого спортсмена року"?))
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