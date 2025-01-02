Людмила Киченок с новой напарницей не сумела выйти в полуфинал в Брисбене

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) в двух сетах проиграли тандему Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. Пары. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Тайвань) [1] – Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская – 6:7 (4:7), 2:6

Это была первая встреча тандемов. Киченок и Чжань провели первый турнир в одной паре, ранее Людмила выступала вместе с Аленой Остапенко. Отметим, что в 2024 году Киченок и Остапенко выиграли трофей на этих кортах.

В полуфинале Хон и Калинская сыграют с дуэтом Тимеа Бабош и Николь Мелихар.

Киченок была последней представительницей Украины в парном разряде Брисбена. Ранее соревнования со своими партнершами покинули Марта Костюк и Надежда Киченок.