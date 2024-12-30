Дождь помешал оформить камбек? Костюк и Остапенко провалились в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США) за 1 час и 5 минут.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [3] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча дуэтов. В четвертьфинале Бабош и Мелихар сыграют против Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Во второй партии украинка и латвийка первыми сделали брейк и повели 2:1, однако игра сразу была прервана из-за дождя. После возобновления Костюк и Остапенко моментально упустили преимущество, хоть и минимальное.

Марта и Алена провели второй матч в одном дуэте. В 2021 году они переиграли Белинду Бенчич и Софию Кенин в 1-м раунде Уимблдона, после чего снялись с противостояния против Шэрон Фичмен и Джулианы Олмос.

В парном разряде Украину в Брисбене продолжит представлять Людмила Киченок. Марта на этих кортах сыграет и в одиночном разряде, где во 2-м раунде встретится с Юань Юэ из Китая.