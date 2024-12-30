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WTA
30 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:12
510
4

Дождь помешал оформить камбек? Костюк и Остапенко провалились в Брисбене

Марта и Алена в 1/8 финала уступили тандему Тимеа Бабош / Николь Мелихар

30 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:12
510
4
Дождь помешал оформить камбек? Костюк и Остапенко провалились в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США) за 1 час и 5 минут.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [3] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча дуэтов. В четвертьфинале Бабош и Мелихар сыграют против Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Во второй партии украинка и латвийка первыми сделали брейк и повели 2:1, однако игра сразу была прервана из-за дождя. После возобновления Костюк и Остапенко моментально упустили преимущество, хоть и минимальное.

Марта и Алена провели второй матч в одном дуэте. В 2021 году они переиграли Белинду Бенчич и Софию Кенин в 1-м раунде Уимблдона, после чего снялись с противостояния против Шэрон Фичмен и Джулианы Олмос.

В парном разряде Украину в Брисбене продолжит представлять Людмила Киченок. Марта на этих кортах сыграет и в одиночном разряде, где во 2-м раунде встретится с Юань Юэ из Китая.

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Марта Костюк Алена Остапенко Тимеа Бабош Николь Мелихар WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
Якщо немає подачі,й партнер не допоможе...сумно
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+1
Nba37
Какой дождь, одни отмазки, судя по всему Костюк вообще не готовилась к сезону 
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-1
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