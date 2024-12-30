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WTA
30 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:02
533
1

Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Брисбене

Марта сыграет против Юань Юэ в 1/16 финала соревнований в Австралии

30 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:02
533
1
Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Юань Юэ

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) узнала соперницу в 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против представительницы Китая Юань Юэ (WTA 49), которая на старте соревнований выиграла у Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 76) в двух сетах за 1 час и 18 минут со счетом 6:2, 6:4.

Ранее Марта и Юань Юэ не играли между собой. Для Костюк это будет первый поединок в новом сезоне.

Победительница противостояния выйдет в 1/8 финала, где встретится либо с Ангелиной Калининой, либо с Дианой Шнайдер.

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Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024
Марта Костюк Юань Юэ Аранча Рус WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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paw
За підсумками 2024 року рашистка Шнайдер є тенісисткою, яка стала лідеркою за просуванням у рейтингу! Грає стабільно потужно. Скоріше за все - ані Калініній, ані Костюк вона буде "не по зубах". Хотів би помилятися!
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