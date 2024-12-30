Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Брисбене

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) узнала соперницу в 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против представительницы Китая Юань Юэ (WTA 49), которая на старте соревнований выиграла у Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 76) в двух сетах за 1 час и 18 минут со счетом 6:2, 6:4.

Ранее Марта и Юань Юэ не играли между собой. Для Костюк это будет первый поединок в новом сезоне.

Победительница противостояния выйдет в 1/8 финала, где встретится либо с Ангелиной Калининой, либо с Дианой Шнайдер.