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  4. С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде
WTA
04 января 2025, 05:52 |
161
2

С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде

Марта в 1/16 финала встретится с теннисисткой из квалификации

04 января 2025, 05:52 |
161
2
С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 4 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину на этих соревнованиях будет представлять первая ракетка страны Марта Костюк (WTA 18). В 1/16 финала украинка сыграет против теннисистки, которая пройдет сито квалификации (или лаки-лузер).

Если Марта выйдет во 2-й раунд, то она может встретится с Паулой Бадосой (Испания, WTA 12).

Первая сеяная турнира – 7-я ракетка мира из США Джессика Пегула. Вторая – Эмма Наварро (США, WTA 8).

Пятисотник в Аделаиде пройдет с 6 по 11 января. После теннисистки отправятся на Открытый чемпионат Австралии 2025 в Мельбурн.

Первыми соревнованиями Костюк в новом сезоне был турнир идентично категории в Брисбене. Там она в 1/16 финала уступила Юань Юэ.

Сетка турнира WTA 500 в Аделаиде

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WTA Аделаида Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Тут вимушений бути песимістом, з такою "підготовкою до сезону", яку Марта продемонструвала в Брісбені, ні на що хороше розраховувати не доводиться. В дивовижне перевтілення протягом тижня не вірю.
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0
Nba37
Всё равно с кем сыграет, Костюк не меняется и быстро вылетит 
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-2
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