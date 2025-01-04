С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде

В ночь на 4 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину на этих соревнованиях будет представлять первая ракетка страны Марта Костюк (WTA 18). В 1/16 финала украинка сыграет против теннисистки, которая пройдет сито квалификации (или лаки-лузер).

Если Марта выйдет во 2-й раунд, то она может встретится с Паулой Бадосой (Испания, WTA 12).

Первая сеяная турнира – 7-я ракетка мира из США Джессика Пегула. Вторая – Эмма Наварро (США, WTA 8).

Пятисотник в Аделаиде пройдет с 6 по 11 января. После теннисистки отправятся на Открытый чемпионат Австралии 2025 в Мельбурн.

Первыми соревнованиями Костюк в новом сезоне был турнир идентично категории в Брисбене. Там она в 1/16 финала уступила Юань Юэ.

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