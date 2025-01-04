С кем сыграет Костюк? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде
Марта в 1/16 финала встретится с теннисисткой из квалификации
В ночь на 4 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Украину на этих соревнованиях будет представлять первая ракетка страны Марта Костюк (WTA 18). В 1/16 финала украинка сыграет против теннисистки, которая пройдет сито квалификации (или лаки-лузер).
Если Марта выйдет во 2-й раунд, то она может встретится с Паулой Бадосой (Испания, WTA 12).
Первая сеяная турнира – 7-я ракетка мира из США Джессика Пегула. Вторая – Эмма Наварро (США, WTA 8).
Пятисотник в Аделаиде пройдет с 6 по 11 января. После теннисистки отправятся на Открытый чемпионат Австралии 2025 в Мельбурн.
Первыми соревнованиями Костюк в новом сезоне был турнир идентично категории в Брисбене. Там она в 1/16 финала уступила Юань Юэ.
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