Ястремская и Калинина получили первых соперниц на турнире WTA 250 в Хобарте
Даяна с первым номером посева сыграет с Кэти Волынец, Ангелина встретится с Кларой Таусон
4 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Украину на этих соревнованиях будут представлять две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 55).
Ястремская получила первый номер посева и в 1/16 финала встретится с Кэти Волынец (США, WTA 58). Во 2-м раунде у Даяны возможна либо Слоан Стивенс (США, WTA 74), либо теннисистка из квалификации.
Калинина попала в противоположную Даяне часть сетки и на старте соревнований проведет встречу с Кларой Таусон (Дания, WTA 50). В случае победы Калинина выйдет во 2-й круг, где ее будет ждать Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 34) или квалифаерка.
Соревнования в Хобарте пройдут с 6 по 11 января. После девушки отправятся в Мельбурн на Australian Open 2025 – первый мейджор сезона.
Стартовым турниром в новом сезоне для Ястремской и Калининой был пятисотник в Брисбене. Даяна уступила в 1/16 финала Анастасии Потаповой, а Ангелина добралась до полуфинала, где проиграла Полине Кудерметовой.
Сетка турнира WTA 250 в Хобарте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сыч считает, что в его уровне игры не должно быть сомнений
Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал украинского боксера в спарринге