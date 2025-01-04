Ястремская и Калинина получили первых соперниц на турнире WTA 250 в Хобарте

4 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Украину на этих соревнованиях будут представлять две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 33) и Ангелина Калинина (WTA 55).

Ястремская получила первый номер посева и в 1/16 финала встретится с Кэти Волынец (США, WTA 58). Во 2-м раунде у Даяны возможна либо Слоан Стивенс (США, WTA 74), либо теннисистка из квалификации.

Калинина попала в противоположную Даяне часть сетки и на старте соревнований проведет встречу с Кларой Таусон (Дания, WTA 50). В случае победы Калинина выйдет во 2-й круг, где ее будет ждать Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 34) или квалифаерка.

Соревнования в Хобарте пройдут с 6 по 11 января. После девушки отправятся в Мельбурн на Australian Open 2025 – первый мейджор сезона.

Стартовым турниром в новом сезоне для Ястремской и Калининой был пятисотник в Брисбене. Даяна уступила в 1/16 финала Анастасии Потаповой, а Ангелина добралась до полуфинала, где проиграла Полине Кудерметовой.

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