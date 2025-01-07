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Греция
07 января 2025, 04:10 | Обновлено 07 января 2025, 04:11
31
0

Олимпиакос уверенно обыграл соперника. Яремчук сыграл всего пару минут

Команда украинца приняла участие в 17-м туре чемпионата Греции

07 января 2025, 04:10 | Обновлено 07 января 2025, 04:11
31
0
Олимпиакос уверенно обыграл соперника. Яремчук сыграл всего пару минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

6 января «Олимпиакос» побывал в гостях у клуба «Панетоликос».

Поединок прошел в рамках 17-го тура чемпионата Греции.

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Футбольная дуэль закончилась довольно уверенной победой «Олимпиакоса» – 2:0. Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч со скамейки запасных, однако тренер команды выпустил форварда на 85-й минуте.

В турнирной таблице «Олимпиакос» поднялся на первое место в местном чемпионате. За 17 туров коллектив набрал 37 пунктов.

Ранее писалось, что Роман в ближайшее время сменит клуб.

Чемпионат Греции. 17-й тур, 6 января

«Панетоликос» – «Олимпиакос» – 0:2

Голы: Эль-Кааби, 45+5, Шикиньо, 70

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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