УПЛ поздравила полтавскую Ворсклу с 70-летием клуба

Украинская Премьер-лига поздравила полтавскую «Ворсклу» с юбилеем – 70-летием основания клуба:

Дорогие друзья!

Украинская Премьер-лига поздравляет вас с 70-летием основания вашего клуба!

«Ворскла» – гордость не только Полтавщины, но и всей Украины. История клуба богата достижениями, среди которых можно выделить завоевание бронзовых медалей чемпионата Украины (1997, 2018), легендарную победу в финальном матче за Кубок Украины (2009), два выхода в кубковый финал (2020, 2024).

Полтава много лет принимала матчи еврокубковых соревнований и заслужила уважение за воспитание и подготовку футбольных мастеров высокого уровня, достойно представлявших Украину на международной арене.

Спасибо за преданность делу, за борьбу за самые высокие цели! Желаем выдержки, веры в будущее, новых свершений и успешных сезонов!