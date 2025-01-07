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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 04:02 | Обновлено 07 января 2025, 05:28
32
0

УПЛ поздравила полтавскую Ворсклу с 70-летием клуба

Полтавская команда выиграла Кубок Украины и дважды завоевала бронзу УПЛ

07 января 2025, 04:02 | Обновлено 07 января 2025, 05:28
32
0
УПЛ поздравила полтавскую Ворсклу с 70-летием клуба
УПЛ

Украинская Премьер-лига поздравила полтавскую «Ворсклу» с юбилеем – 70-летием основания клуба:

Дорогие друзья!

Украинская Премьер-лига поздравляет вас с 70-летием основания вашего клуба!

«Ворскла» – гордость не только Полтавщины, но и всей Украины. История клуба богата достижениями, среди которых можно выделить завоевание бронзовых медалей чемпионата Украины (1997, 2018), легендарную победу в финальном матче за Кубок Украины (2009), два выхода в кубковый финал (2020, 2024).

Полтава много лет принимала матчи еврокубковых соревнований и заслужила уважение за воспитание и подготовку футбольных мастеров высокого уровня, достойно представлявших Украину на международной арене.

Спасибо за преданность делу, за борьбу за самые высокие цели! Желаем выдержки, веры в будущее, новых свершений и успешных сезонов!

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу юбилей день рождения поздравление
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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