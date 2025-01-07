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  4. Кобин, Лупашко, Бартулович. Тренеры команд УПЛ собрались на базе Руха
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 05:46 | Обновлено 07 января 2025, 06:01
256
0

Кобин, Лупашко, Бартулович. Тренеры команд УПЛ собрались на базе Руха

В Винниках началось обучение тренеров на PRO-диплом УЕФА

07 января 2025, 05:46 | Обновлено 07 января 2025, 06:01
256
0
Кобин, Лупашко, Бартулович. Тренеры команд УПЛ собрались на базе Руха
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, 6 января на загородной базе клуба «Рух» в Винниках началось обучение футбольных тренеров по программе PRO-диплом УЕФА. Срок обучения – два года.

Среди слушателей – известные специалисты: Василий Кобин, Виталий Первак, Эдмар, Алексей Белик, Олег Шандрук, Александр Поздеев, Владислав Лупашко, Младен Бартулович, Валерий Иващенко, Виталий Романюк, Геннадий Щекотилин.

Есть среди слушателей и женщина – Ия Андрущак, возглавлявшая молодежный состав «Ворсклы».

На старте обучения выступил руководитель центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин.

Вечером 8 января первая сессия завершится, и тренеры разъедутся по командам выполнять свои прямые обязанности.

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Источник: на Карпаты теперь работают четыре академии западного региона
Рух Львов Винники тренерский диплом Василий Кобин Виталий Первак Эдмар Алексей Белик Олег Шандрук Александр Поздеев Владислав Лупашко Младен Бартулович Валерий Иващенко Виталий Романюк Геннадий Щекотилин Ия Андрущак Украинская ассоциация футбола Валерий Шамардин тренерские курсы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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