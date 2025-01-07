Кобин, Лупашко, Бартулович. Тренеры команд УПЛ собрались на базе Руха

Как стало известно Sport.ua, 6 января на загородной базе клуба «Рух» в Винниках началось обучение футбольных тренеров по программе PRO-диплом УЕФА. Срок обучения – два года.

Среди слушателей – известные специалисты: Василий Кобин, Виталий Первак, Эдмар, Алексей Белик, Олег Шандрук, Александр Поздеев, Владислав Лупашко, Младен Бартулович, Валерий Иващенко, Виталий Романюк, Геннадий Щекотилин.

Есть среди слушателей и женщина – Ия Андрущак, возглавлявшая молодежный состав «Ворсклы».

На старте обучения выступил руководитель центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин.

Вечером 8 января первая сессия завершится, и тренеры разъедутся по командам выполнять свои прямые обязанности.