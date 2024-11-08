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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 05:51 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:24
29
0

В УАФ презентовали новую программу тренерских курсов для C и D дипломов

В Доме футбола состоялась встреча с представителями регионов

08 ноября 2024, 05:51 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:24
29
0
В УАФ презентовали новую программу тренерских курсов для C и D дипломов
УАФ

5 ноября в Доме футбола состоялась встреча, которая начала введение новой системы тренерского образования по программе С и D дипломов УАФ.

Для этого УАФ собрала представителей региональных ассоциаций, ответственных за обучение тренеров. Основная цель – оглашение стратегических изменений, направленных на развитие профессиональной среды тренеров по всей стране. От Украинской ассоциации футбола к встрече также присоединился первый вице-президент Павел Бойчук.

Командой УАФ была презентована обновленная единая программа обучения тренеров, созданная на основе современных подходов. Учитывая лучшие практики, программа призвана поднять уровень тренерского образования и изменить менталитет преподавательского состава, фокусируясь на качественной подготовке специалистов.

Руководитель отдела детско-юношеского футбола УАФ Богдан Городнюк: «Мы строим единую систему обучения, которая повысит уровень образования тренеров и обеспечит качественную подготовку юных футболистов по всей Украине. Именно в детском возрасте закладываются основы футбола – базовые навыки и ценности, которые станут фундаментом для дальнейшего развития спортсменов. Поэтому нам важно объединить усилия с регионами, поддерживать их на каждом этапе внедрения программы и контролировать качество ее реализации. Чтобы в будущем такие изменения в детско-юношеском футболе помогли сформировать новое поколение игроков с крепким фундаментом знаний и навыков».

В УАФ презентовали новую программу тренерских курсов для C и D

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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