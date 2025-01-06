ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
Мария Гуревич развлекается воспоминаниями о бывших...
Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, опубликовала провокационный рилс в Instagram, в котором послала месседж своим экс, в числе которых и легендарный экс-футболист.
«Когда хотела погрустить, но вспомнила, что я чья-то травма или главный триггер в жизни 😌», – написала Мария.
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Мария повторно вышла замуж и очень счастлива со своим новым мужем – девушка строит карьеру певицы и недавно выпустила песню «Разрешаю».
Напомним, что у Олега Гусева также новая жена – Валерия – с которой у них уже есть сын Юрий.
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