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  4. ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
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06 января 2025, 23:04 |
2602
0

ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?

Мария Гуревич развлекается воспоминаниями о бывших...

06 января 2025, 23:04 |
2602
0
ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
Instagram. Мария Гуревич

Бывшая жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, опубликовала провокационный рилс в Instagram, в котором послала месседж своим экс, в числе которых и легендарный экс-футболист.

«Когда хотела погрустить, но вспомнила, что я чья-то травма или главный триггер в жизни 😌», – написала Мария.

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Мария повторно вышла замуж и очень счастлива со своим новым мужем – девушка строит карьеру певицы и недавно выпустила песню «Разрешаю».

Напомним, что у Олега Гусева также новая жена – Валерия – с которой у них уже есть сын Юрий.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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