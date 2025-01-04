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04 января 2025, 23:52 | Обновлено 05 января 2025, 00:44
974
0

ФОТО. Мерседес и великолепный торт: роскошный день рождения сына Гусева

Жена Олега Гусева поделилась подробностями дня рождения сына

04 января 2025, 23:52 | Обновлено 05 января 2025, 00:44
974
0
ФОТО. Мерседес и великолепный торт: роскошный день рождения сына Гусева
Instagram. Сын Олега Гусева

Жена Олега Гусева, Валерия, коротко рассказала про празднование дня рождения их сына Юрия.

Жена тренера киевского «Динамо» опубликовала ряд фото и видео, которые показали антураж праздника.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мальчику исполнился только 1 годик, а ему уже подарили Mercedes – правда, пока – только детскую версию.

Также счастливая мама поделилась фото стенда с милыми детскими фото и несколькими видео, которые передали радостную атмосферу дня рождения.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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