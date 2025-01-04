ФОТО. Мерседес и великолепный торт: роскошный день рождения сына Гусева

Жена Олега Гусева, Валерия, коротко рассказала про празднование дня рождения их сына Юрия.

Жена тренера киевского «Динамо» опубликовала ряд фото и видео, которые показали антураж праздника.

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Мальчику исполнился только 1 годик, а ему уже подарили Mercedes – правда, пока – только детскую версию.

Также счастливая мама поделилась фото стенда с милыми детскими фото и несколькими видео, которые передали радостную атмосферу дня рождения.