Другие новости04 января 2025, 23:52 | Обновлено 05 января 2025, 00:44
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ФОТО. Мерседес и великолепный торт: роскошный день рождения сына Гусева
Жена Олега Гусева поделилась подробностями дня рождения сына
04 января 2025, 23:52 | Обновлено 05 января 2025, 00:44
974
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Жена Олега Гусева, Валерия, коротко рассказала про празднование дня рождения их сына Юрия.
Жена тренера киевского «Динамо» опубликовала ряд фото и видео, которые показали антураж праздника.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мальчику исполнился только 1 годик, а ему уже подарили Mercedes – правда, пока – только детскую версию.
Также счастливая мама поделилась фото стенда с милыми детскими фото и несколькими видео, которые передали радостную атмосферу дня рождения.
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