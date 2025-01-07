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Италия
07 января 2025, 04:58 | Обновлено 07 января 2025, 05:00
196
0

Еще один вариант. Конкурент Довбика близок к уходу из клуба

Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Венеции»

07 января 2025, 04:58 | Обновлено 07 января 2025, 05:00
196
0
Еще один вариант. Конкурент Довбика близок к уходу из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Аутсайдер Серии А «Венеция» проявил интерес к форварду римской «Ромы», а также конкуренту украинцу Артему Довбику, Эльдору Шомуродову.

Пока клуб не контактировал со столичной командой по поводу нападающего, «Венеция» лишь следит за футболистом.

Ранее говорилось, что другой коллектив чемпионата Италии «Эмполи» один из главных фаворитов на трансфер Шомуродова.

В этом сезоне представитель Узбекистана отыграл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и забил два мяча.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим Венеция чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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