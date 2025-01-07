Еще один вариант. Конкурент Довбика близок к уходу из клуба

Аутсайдер Серии А «Венеция» проявил интерес к форварду римской «Ромы», а также конкуренту украинцу Артему Довбику, Эльдору Шомуродову.

Пока клуб не контактировал со столичной командой по поводу нападающего, «Венеция» лишь следит за футболистом.

Ранее говорилось, что другой коллектив чемпионата Италии «Эмполи» один из главных фаворитов на трансфер Шомуродова.

В этом сезоне представитель Узбекистана отыграл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и забил два мяча.