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  4. Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Лучшая битва турнира. Видеообзор матча
ATP
05 января 2025, 18:25 |
66
0

Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Лучшая битва турнира. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча второй игры финального противостояния United Cup США – Польша

05 января 2025, 18:25 |
66
0
Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Лучшая битва турнира. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

5 января американец Тейлор Фритц (АТР 4) переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16) во второй игре финального матчевого противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши (2:0).

Фритц одолел соперника со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) за 2 часа и 19 минут. Тейлор вырвал победу на тай-брейке, где изначально поляк первым сделал мини-брейк.

Фритц принес сборной США второе и решающее очко. Американцы во второй раз выиграли трофей United Cup.

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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