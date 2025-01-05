ATP05 января 2025, 18:25 |
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Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Лучшая битва турнира. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча второй игры финального противостояния United Cup США – Польша
05 января 2025, 18:25 |
66
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5 января американец Тейлор Фритц (АТР 4) переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16) во второй игре финального матчевого противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши (2:0).
Фритц одолел соперника со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) за 2 часа и 19 минут. Тейлор вырвал победу на тай-брейке, где изначально поляк первым сделал мини-брейк.
Фритц принес сборной США второе и решающее очко. Американцы во второй раз выиграли трофей United Cup.
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
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