Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Лучшая битва турнира. Видеообзор матча

5 января американец Тейлор Фритц (АТР 4) переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16) во второй игре финального матчевого противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши (2:0).

Фритц одолел соперника со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) за 2 часа и 19 минут. Тейлор вырвал победу на тай-брейке, где изначально поляк первым сделал мини-брейк.

Фритц принес сборной США второе и решающее очко. Американцы во второй раз выиграли трофей United Cup.

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач