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  4. Коко Гауфф – Ига Свентек. Невероятный уровень тенниса. Видеообзор матча
WTA
05 января 2025, 11:13 |
166
0

Коко Гауфф – Ига Свентек. Невероятный уровень тенниса. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча первой игры финального противостояния United Cup США – Польша

05 января 2025, 11:13 |
166
0
Коко Гауфф – Ига Свентек. Невероятный уровень тенниса. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек

5 января американка Коко Гауфф (WTA 3) переиграла Игу Свентек (WTA 2) в первой игре финального матчевого противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Гауфф победила со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 50 минут. В обоих партиях Коко проигрывала, но дважды сумела оформить камбек и закрыть матч в двух сетах.

Гауфф принесла сборной США первое очко. Во второй игре на корт вышли Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.

Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек на United Cup 2025

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Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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