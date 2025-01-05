Коко Гауфф – Ига Свентек. Невероятный уровень тенниса. Видеообзор матча

5 января американка Коко Гауфф (WTA 3) переиграла Игу Свентек (WTA 2) в первой игре финального матчевого противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Гауфф победила со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 50 минут. В обоих партиях Коко проигрывала, но дважды сумела оформить камбек и закрыть матч в двух сетах.

Гауфф принесла сборной США первое очко. Во второй игре на корт вышли Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.

Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек на United Cup 2025