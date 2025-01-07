Разошлись миром. Жил Висенте и Риу Аве поделили очки
Матч закончился со счетом 1:1
6 января в 17-м туре чемпионата Португалии клуб «Жил Висенте» на своем стадионе сыграл против «Риу Аве».
Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы лиги.
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Командам не удалось определить победителя в матче – 1:1. Первыми в поединке отличились хозяева, минимально ведущие в счете в течение первого тайма. Однако после перерыва гостям удалось взять себя в руки и реализовать возможность на 59-й минуте.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 6 января
«Жил Висенте» – «Риу Аве» – 1:1
Голы: Андраде, 38 – Самора, 59
Видеообзор:
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