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Португалия
07 января 2025, 03:40 | Обновлено 07 января 2025, 03:47
15
0

Разошлись миром. Жил Висенте и Риу Аве поделили очки

Матч закончился со счетом 1:1

07 января 2025, 03:40 | Обновлено 07 января 2025, 03:47
15
0
Разошлись миром. Жил Висенте и Риу Аве поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января в 17-м туре чемпионата Португалии клуб «Жил Висенте» на своем стадионе сыграл против «Риу Аве».

Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Командам не удалось определить победителя в матче – 1:1. Первыми в поединке отличились хозяева, минимально ведущие в счете в течение первого тайма. Однако после перерыва гостям удалось взять себя в руки и реализовать возможность на 59-й минуте.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 6 января

«Жил Висенте» – «Риу Аве» – 1:1

Голы: Андраде, 38 – Самора, 59

Видеообзор:

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чемпионат Португалии по футболу Жил Висенте Риу Аве видео
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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