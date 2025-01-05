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  4. Гауфф в финале United Cup 2025 нанесла Свентек первое поражение в сезоне
WTA
05 января 2025, 10:35 | Обновлено 05 января 2025, 11:06
426
0

Гауфф в финале United Cup 2025 нанесла Свентек первое поражение в сезоне

Коко переиграла Игу в первой игре матчевого противостояния США и Польши

05 января 2025, 10:35 | Обновлено 05 января 2025, 11:06
426
0
Гауфф в финале United Cup 2025 нанесла Свентек первое поражение в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Коко Гауфф

5 января проходит финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.

В первой игре на корт вышли Коко Гауфф (США, WTA 3) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Американка переиграла соперницу в двух сетах за 1 час и 50 минут.

United Cup 2025. Финал. США – Польша, 5 января

Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4

Во второй партии Свентек побеждала 4:2, но не сумела сохранить преимущество и перевести игру в третий сет.

Это была 14-я встреча соперниц. Коко выиграла третий очный поединок и второй подряд. 5 января американка справилась с полькой на групповом этапе Итогового турнира 2024.

Свентек потерпела первое поражение в новом сезоне. Ранее Ига переиграла Малене Хельго, Каролину Мухову, Кэти Бултер и Елену Рыбакину. Коко, в свою очередь, на United Cup выиграла все свои матчи. Помимо Свентек, она также одолела Лейлу Фернандес, Донну Векич, Чжан Шуай и Каролину Мухову.

Гауфф принесла сборной США первое очко в противостоянии с Польшей. Следующими на корт выйдут Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.

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Коко Гауфф – Ига Свентек. Финал United Cup. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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