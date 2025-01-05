Гауфф в финале United Cup 2025 нанесла Свентек первое поражение в сезоне
Коко переиграла Игу в первой игре матчевого противостояния США и Польши
5 января проходит финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.
В первой игре на корт вышли Коко Гауфф (США, WTA 3) и Ига Свентек (Польша, WTA 2). Американка переиграла соперницу в двух сетах за 1 час и 50 минут.
United Cup 2025. Финал. США – Польша, 5 января
Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4
Во второй партии Свентек побеждала 4:2, но не сумела сохранить преимущество и перевести игру в третий сет.
Это была 14-я встреча соперниц. Коко выиграла третий очный поединок и второй подряд. 5 января американка справилась с полькой на групповом этапе Итогового турнира 2024.
Свентек потерпела первое поражение в новом сезоне. Ранее Ига переиграла Малене Хельго, Каролину Мухову, Кэти Бултер и Елену Рыбакину. Коко, в свою очередь, на United Cup выиграла все свои матчи. Помимо Свентек, она также одолела Лейлу Фернандес, Донну Векич, Чжан Шуай и Каролину Мухову.
Гауфф принесла сборной США первое очко в противостоянии с Польшей. Следующими на корт выйдут Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач.
Digging DEEP 😤@CocoGauff | #UnitedCup pic.twitter.com/9nP2VHSF24— United Cup (@UnitedCupTennis) January 5, 2025
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