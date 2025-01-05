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  4. Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
05 января 2025, 09:40 |
36
0

Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию второй игры решающего противостояния США – Польша

05 января 2025, 09:40 |
36
0
Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

5 января проходит финальное матчевое противостояния United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Во второй игре поединка Тейлор Фритц (США, АТР 4) сыграет против Хуберта Хуркача (Польша, АТР 16). Ориентировочное время начала встречи – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

В случае надобности, третьей игрой противостояния запланирован смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января

США – Польша

  • Коко Гауфф – Ига Свентек
  • Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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