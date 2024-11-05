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WTA
05 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:29
4704
7

Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Коко одолела Игу в двух сетах во 2-м туре Оранжевой группы на WTA Finals 2024

05 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:29
4704
7
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не сумела выиграть второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Во 2-м туре Оранжевой группы полька в двух сетах проиграла Коко Гофф (США) за 1 час и 49 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября

Оранжевая группа. 2-й тур

Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 3:6, 4:6

Это была 13-я встреча соперниц. Коко выиграла только второй очный поединок, в частности первый за последние 6 игр.

Гофф обеспечила себе место в полуфинале WTA Finals. В 1-м туре она одолела Джессику Пегулу также в двух партиях. В последнем туре американка встретится с Барборой Крейчиковой, а Свентек сыграет против Джессики.

Ига является действующей победительницей Итогового. В прошлом году она в финале переиграла Пегулу.

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Коко Гофф Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Nick.Grabowski
Український народ в більшості - це невдячні, інфантильні свині. Скільки поляки зробили доброго в 2022 році, скільком дали прихисток. Але бачте українці (в більшості) вимагають щоденної відданості їх суб'єктивним ідеалам. 
Свьонтек - єдина (!) хто на увесь спортивний світ заговорила про Україну в 2022 році в момент власного тріумфу. Хоча могла зробити банальний пост в лютому-березні 2022 року і на цьому все.
І що ми бачимо в 2024 році - українці перетворилися на невдячних свиней, які бачте хочуть від Іги Свьонтек якихось щоденних проявів вірності їх химерним ідеалам (не тиснути руку білорусам, хоча 99,9% іноземних тенісистів з інших держав - спокійно собі тиснуть руки і росіянам, і білорусам).
Цікаво чому інші тенісисти (з інших 30-40 держав Європи) в 2022 році не проявили таку підтримку Україні, коли перемагали на  турнірах ATP та WTA в 2022 році?
Бачте, українці хочуть щоденного, багаторічного бойкоту, зневаги та ненависті між поляками та білорусами. А Іга не відповідає цим вимогам "патріотизму"!
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serhiy
 Сію тобі в очі, сію проти ночі
 Буде тобі, враже, так, як відьма скаже ).
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