Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Коко одолела Игу в двух сетах во 2-м туре Оранжевой группы на WTA Finals 2024
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не сумела выиграть второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.
Во 2-м туре Оранжевой группы полька в двух сетах проиграла Коко Гофф (США) за 1 час и 49 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября
Оранжевая группа. 2-й тур
Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 3:6, 4:6
Это была 13-я встреча соперниц. Коко выиграла только второй очный поединок, в частности первый за последние 6 игр.
Гофф обеспечила себе место в полуфинале WTA Finals. В 1-м туре она одолела Джессику Пегулу также в двух партиях. В последнем туре американка встретится с Барборой Крейчиковой, а Свентек сыграет против Джессики.
Ига является действующей победительницей Итогового. В прошлом году она в финале переиграла Пегулу.
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Пора бы уже забить первый мяч и одержать первую победу
Дону Чарльзу не понравился вид украинца на последней пресс-конференции
Свьонтек - єдина (!) хто на увесь спортивний світ заговорила про Україну в 2022 році в момент власного тріумфу. Хоча могла зробити банальний пост в лютому-березні 2022 року і на цьому все.
І що ми бачимо в 2024 році - українці перетворилися на невдячних свиней, які бачте хочуть від Іги Свьонтек якихось щоденних проявів вірності їх химерним ідеалам (не тиснути руку білорусам, хоча 99,9% іноземних тенісистів з інших держав - спокійно собі тиснуть руки і росіянам, і білорусам).
Цікаво чому інші тенісисти (з інших 30-40 держав Європи) в 2022 році не проявили таку підтримку Україні, коли перемагали на турнірах ATP та WTA в 2022 році?
Бачте, українці хочуть щоденного, багаторічного бойкоту, зневаги та ненависті між поляками та білорусами. А Іга не відповідає цим вимогам "патріотизму"!
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже ).