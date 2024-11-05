Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не сумела выиграть второй матч на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Во 2-м туре Оранжевой группы полька в двух сетах проиграла Коко Гофф (США) за 1 час и 49 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 5 ноября

Оранжевая группа. 2-й тур

Ига Свентек (Польша) – Коко Гофф (США) – 3:6, 4:6

Это была 13-я встреча соперниц. Коко выиграла только второй очный поединок, в частности первый за последние 6 игр.

Гофф обеспечила себе место в полуфинале WTA Finals. В 1-м туре она одолела Джессику Пегулу также в двух партиях. В последнем туре американка встретится с Барборой Крейчиковой, а Свентек сыграет против Джессики.

Ига является действующей победительницей Итогового. В прошлом году она в финале переиграла Пегулу.