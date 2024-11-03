Интриги не было. Гофф переиграла Пегулу на Итоговом турнире WTA 2024

Третья ракетка мира Коко Гофф успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (WTA 6) за 1 час и 16 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 3 ноября

Оранжевая группа. 1-й тур

Коко Гофф (США) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Гофф выиграла 2-й очный поединок.

Коко третий год подряд выступает на WTA Finals и одержала третью победу. На ее счету также пять поражений.

Пегула в прошлом году играла в финале Итогового, где уступила Иге Свентек. Для нее это также третье подряд выступление на WTA Finals. На счету Джесси 4 победы в 9 матчах.

В одном квартете Гофф и Пегула выступают вместе со Свентек и Крейчиковой. Ранее Ига и Барбора провели очное противостояние, победу в трех сетах одержала полька.