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  4. Интриги не было. Гофф переиграла Пегулу на Итоговом турнире WTA 2024
WTA
03 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:14
396
0

Интриги не было. Гофф переиграла Пегулу на Итоговом турнире WTA 2024

Коко в двух сетах уверенно одолела Джессику в 1-м туре Оранжевой группы

03 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:14
396
0
Интриги не было. Гофф переиграла Пегулу на Итоговом турнире WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (WTA 6) за 1 час и 16 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 3 ноября

Оранжевая группа. 1-й тур

Коко Гофф (США) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Гофф выиграла 2-й очный поединок.

Коко третий год подряд выступает на WTA Finals и одержала третью победу. На ее счету также пять поражений.

Пегула в прошлом году играла в финале Итогового, где уступила Иге Свентек. Для нее это также третье подряд выступление на WTA Finals. На счету Джесси 4 победы в 9 матчах.

В одном квартете Гофф и Пегула выступают вместе со Свентек и Крейчиковой. Ранее Ига и Барбора провели очное противостояние, победу в трех сетах одержала полька.

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Коко Гофф Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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