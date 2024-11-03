Мощный камбек. Свентек одолела Крейчикову на старте Итогового турнира WTA

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2024.

В 1-м туре Оранжевой группы полька в трех сетах переиграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 13) за 2 часа и 35 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 3 ноября

Оранжевая группа. 1-й тур

Ига Свентек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 7:5, 6:2

Во второй партии полька проигрывала 0:3 с двумя брейками, но сумела перевернуть ход поединка и вырвать победу.

Это была пятая встреча соперниц. Счет стал 3:2 в пользу Иги, предыдущие два очных противостояния выиграла Барбора.

Это десятая победа Свентек в 13 сыгранных матчах на WTA Finals. В прошлом году полька стала чемпионкой соревнований.

В одном квартете Ига и Барбора играют вместе с Коко Гофф и Джессикой Пегулой. Их поединок также состоится сегодня, 3 ноября.