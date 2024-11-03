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  4. Мощный камбек. Свентек одолела Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
WTA
03 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:37
909
3

Мощный камбек. Свентек одолела Крейчикову на старте Итогового турнира WTA

Ига в трех сетах переиграла Барбору в 1-м туре Оранжевой группы

03 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:37
909
3
Мощный камбек. Свентек одолела Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2024.

В 1-м туре Оранжевой группы полька в трех сетах переиграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 13) за 2 часа и 35 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 3 ноября

Оранжевая группа. 1-й тур

Ига Свентек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 7:5, 6:2

Во второй партии полька проигрывала 0:3 с двумя брейками, но сумела перевернуть ход поединка и вырвать победу.

Это была пятая встреча соперниц. Счет стал 3:2 в пользу Иги, предыдущие два очных противостояния выиграла Барбора.

Это десятая победа Свентек в 13 сыгранных матчах на WTA Finals. В прошлом году полька стала чемпионкой соревнований.

В одном квартете Ига и Барбора играют вместе с Коко Гофф и Джессикой Пегулой. Их поединок также состоится сегодня, 3 ноября.

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Ига Свёнтек Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
10 ейсів від Іги( нагадую, подаван Чжен зробила 8 ейсів, хоч і за 2 сети) і та кількість вінерів каже лише про те, що полька зі своїм новим спеціалістом серйозно націлена на австралійські швидкісні корти.
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C.Пеклов
Ось так Бара тобі й треба.Не уступила Юлії місце в Нінбо,хоча вже знала,що потрапила на підсумковий.А Юля сподівалася ,поверталася назад на літаку,а ти не знялася,щоб добре підготуватися до підсумкового,ось й результат.
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