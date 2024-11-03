Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября продолжатся матчи 1-го тура группового этапа на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В Оранжевой группе сойдутся две американки: Коко Гофф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 6). Поединок начнется 3-м запуском после игры Свентек – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Пегулы.

В одном квартете Коко и Джессика также играют вместе с Барборой Крейчиковой и Игой Свентек.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS