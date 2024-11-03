Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA
3 ноября продолжатся матчи 1-го тура группового этапа на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В Оранжевой группе сойдутся две американки: Коко Гофф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 6). Поединок начнется 3-м запуском после игры Свентек – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Пегулы.
В одном квартете Коко и Джессика также играют вместе с Барборой Крейчиковой и Игой Свентек.
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