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  4. Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 ноября 2024, 06:21 |
69
0

Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA

03 ноября 2024, 06:21 |
69
0
Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Коко Гофф

3 ноября продолжатся матчи 1-го тура группового этапа на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В Оранжевой группе сойдутся две американки: Коко Гофф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 6). Поединок начнется 3-м запуском после игры Свентек – Крейчикова. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Пегулы.

В одном квартете Коко и Джессика также играют вместе с Барборой Крейчиковой и Игой Свентек.

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Коко Гофф Джессика Пегула смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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