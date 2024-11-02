Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состояться в четверг и пятницу, а финал – в субботу, 9 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.
РАСПИСАНИЕ
Групповой этап
3 ноября
14:30 Ига Свентек – Барбора Крейчикова
17:00 Коко Гофф – Джессика Пегула
2 ноября
17:00 – Арина Соболенко – Чжэн Циньвень
18:30 – Жасмин Паолини – Елена Рыбакина
Таблицы группового этапа
Фиолетовая группа:
|Теннисистка
|Соболенко
|Паолини
|Рыбакина
|Чжэн Циньвень
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|0-0
|Паолини (4)
|-
|0-0
| Рыбакина (5)
|-
|0-0
|Чжэн Циньвень (7)
|-
|0-0
Оранжевая группа:
|Теннисистка
|Свентек
|Гофф
|Пегула
|Крейчикова
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|0-0
|Гофф (3)
|-
|0-0
| Пегула (6)
|-
|0-0
|Крейчикова (8)
|-
|0-0
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