Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состояться в четверг и пятницу, а финал – в субботу, 9 ноября.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

3 ноября

14:30 Ига Свентек – Барбора Крейчикова

17:00 Коко Гофф – Джессика Пегула

2 ноября

17:00 – Арина Соболенко – Чжэн Циньвень

18:30 – Жасмин Паолини – Елена Рыбакина

Таблицы группового этапа

Фиолетовая группа:

Теннисистка Соболенко Паолини Рыбакина Чжэн Циньвень Матчи Сеты / Геймы ​ Соболенко (1) - 0-0 Паолини (4) - 0-0 ​ Рыбакина (5) - 0-0 Чжэн Циньвень (7) - 0-0

Оранжевая группа: