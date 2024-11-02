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  4. Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
WTA
02 ноября 2024, 03:50 |
139
0

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

02 ноября 2024, 03:50 |
139
0
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
WTA

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матчи группового этапа пройдут на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состояться в четверг и пятницу, а финал – в субботу, 9 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

3 ноября

14:30 Ига Свентек – Барбора Крейчикова

17:00 Коко Гофф – Джессика Пегула

2 ноября

17:00 – Арина Соболенко – Чжэн Циньвень

18:30 – Жасмин Паолини – Елена Рыбакина

Таблицы группового этапа

Фиолетовая группа:

Теннисистка Соболенко Паолини Рыбакина Чжэн Циньвень Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) - 0-0
Паолини (4) - 0-0
Рыбакина (5) - 0-0
Чжэн Циньвень (7) - 0-0

Оранжевая группа:

Теннисистка Свентек Гофф Пегула Крейчикова Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) - 0-0
Гофф (3) - 0-0
Пегула (6) - 0-0
Крейчикова (8) - 0-0

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гофф Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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