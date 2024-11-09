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WTA
09 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:20
1488
7

Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA

Победу в трех сетах одержала представительница США

09 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:20
1488
7
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Чжэн Циньвень

9 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В решающем поединке сошлись Коко Гофф (США, WTA 3) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Победу в трех сетах одержала американка.

Итоговый турнир WTA 2024. Финал, 9 ноября

Коко Гофф (США) – Чжэн Циньвень (Китай) – 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Это была вторая встреча соперниц. Гофф выиграла оба очных противостояния. 14 мая американка одолела оппонентку в двух партиях в четвертьфинале грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Коко провела десятый финал в карьере и третий в 2024 году. В этом сезоне она также стала чемпионкой в Окленде и Пекине. Всего на ее счету уже 9 трофеев за карьеру.

На WTA Finals Коко выиграла четыре матча из пяти. Единственное поражение было в игре с Барборой Крейчиковой в третьем туре Оранжевой группы.

Интересно, но 20-летняя Гофф не стала самой молодой чемпионкой Итогового. В 1990 году трофей завоевала Моника Селеш в возрасте 16 лет.

Коко стала седьмой представительницей США, которой удалось выиграть титул WTA Finals после Винус и Серены Уильямс, Линдси Девенпорт, Трейси Остин, Крис Эверт и Мартины Навратиловой.

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Коко Гофф Чжэн Циньвень Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Гофф ментальний монстр, та й фортуна сьогодні була на її боці. Був не згодний, що вона фаворитка фіналу, і перебіг гри мене в цьому лише переконав - фінал вийшов дуже бойовим і дуже рівним. Готовий навіть стверджувати, що китаянка була ближчою до титулу, але якраз ментальної складової їй і забракло.
Ну що ж, дві кращі тенісистки останньої третини сезону поставили в ньому гідну крапку. А от для середньостатистичного українського вболівальника тенісу початок року вийшов значно оптимістичнішим за його завершення. 
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+2
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Nick.Grabowski
Чудовий матч, справжній фінал. 
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+1
mevast
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+1
Saar
Браво! Поздоровляю 🇺🇦🇺🇸
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0
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