Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Победу в трех сетах одержала представительница США
9 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В решающем поединке сошлись Коко Гофф (США, WTA 3) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Победу в трех сетах одержала американка.
Итоговый турнир WTA 2024. Финал, 9 ноября
Коко Гофф (США) – Чжэн Циньвень (Китай) – 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
Это была вторая встреча соперниц. Гофф выиграла оба очных противостояния. 14 мая американка одолела оппонентку в двух партиях в четвертьфинале грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.
Коко провела десятый финал в карьере и третий в 2024 году. В этом сезоне она также стала чемпионкой в Окленде и Пекине. Всего на ее счету уже 9 трофеев за карьеру.
На WTA Finals Коко выиграла четыре матча из пяти. Единственное поражение было в игре с Барборой Крейчиковой в третьем туре Оранжевой группы.
Интересно, но 20-летняя Гофф не стала самой молодой чемпионкой Итогового. В 1990 году трофей завоевала Моника Селеш в возрасте 16 лет.
Коко стала седьмой представительницей США, которой удалось выиграть титул WTA Finals после Винус и Серены Уильямс, Линдси Девенпорт, Трейси Остин, Крис Эверт и Мартины Навратиловой.
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