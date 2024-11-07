Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Барбора одолела Коко в двух сетах в матче последнего тура Оранжевой группы
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 3-м туре Оранжевой группы чешка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Коко Гофф (США) за 1 час и 40 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. 7 ноября
Оранжевая группа. 3-й тур
Коко Гофф (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. Барбора выиграла оба очных противостояния.
Благодаря этой победе Крейчикова пробилась в полуфинал Итогового турнира. Ига Свентек, несмотря на победу над Дарьей Касаткиной, завершила выступления на WTA Finals.
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