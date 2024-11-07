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  4. Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
WTA
07 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:09
4101
3

Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024

Барбора одолела Коко в двух сетах в матче последнего тура Оранжевой группы

07 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:09
4101
3
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 3-м туре Оранжевой группы чешка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Коко Гофф (США) за 1 час и 40 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 7 ноября

Оранжевая группа. 3-й тур

Коко Гофф (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Барбора выиграла оба очных противостояния.

Благодаря этой победе Крейчикова пробилась в полуфинал Итогового турнира. Ига Свентек, несмотря на победу над Дарьей Касаткиной, завершила выступления на WTA Finals.

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Коко Гофф Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Sit Simurg
На привітанні після матчу Коко і Барб "домовились" зустрітися в фіналі ..)
Ну, що ж - хай так і буде !
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0
Милчел Авек
Тренування із кобилою до добра не привело. 
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0
introvert
Ну от і чудово. Успіху в півфіналі, Барб!
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0
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