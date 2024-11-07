Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 3-м туре Оранжевой группы чешка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Коко Гофф (США) за 1 час и 40 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 7 ноября

Оранжевая группа. 3-й тур

Коко Гофф (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Барбора выиграла оба очных противостояния.

Благодаря этой победе Крейчикова пробилась в полуфинал Итогового турнира. Ига Свентек, несмотря на победу над Дарьей Касаткиной, завершила выступления на WTA Finals.