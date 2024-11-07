Свентек разгромила Касаткину на Итоговом турнире и теперь болеет за Гофф

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 3-м туре Оранжевой группы полька переиграла «нейтралку» Дарью Касаткину, которая заменила Джессику Пегулу (американка получила травму).

Итоговый турнир WTA 2024. 7 ноября

Оранжевая группа. 3-й тур

Ига Свентек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:1, 6:0

Это была седьмая встреча соперниц. Ига выиграла 6-й очный поединок.

Свентек на WTA Finals одолела Барбору Крейчикову и проиграла Коко Гофф. Ига выйдет в полуфинал вслед за Коко только в том случае, Барбора не сумеет переиграть американку.

Полька является действующей победительницей Итогового. В прошлом году она в финале переиграла Пегулу.