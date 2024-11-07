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  4. Свентек разгромила Касаткину на Итоговом турнире и теперь болеет за Гофф
WTA
07 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 07 ноября 2024, 15:39
520
1

Свентек разгромила Касаткину на Итоговом турнире и теперь болеет за Гофф

Ига справилась с нейтралкой, которая заменила Джессику Пегулу

07 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 07 ноября 2024, 15:39
520
1
Свентек разгромила Касаткину на Итоговом турнире и теперь болеет за Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) добыла вторую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 3-м туре Оранжевой группы полька переиграла «нейтралку» Дарью Касаткину, которая заменила Джессику Пегулу (американка получила травму).

Итоговый турнир WTA 2024. 7 ноября

Оранжевая группа. 3-й тур

Ига Свентек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:1, 6:0

Это была седьмая встреча соперниц. Ига выиграла 6-й очный поединок.

Свентек на WTA Finals одолела Барбору Крейчикову и проиграла Коко Гофф. Ига выйдет в полуфинал вслед за Коко только в том случае, Барбора не сумеет переиграть американку.

Полька является действующей победительницей Итогового. В прошлом году она в финале переиграла Пегулу.

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Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA Дарья Касаткина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
Дашка - красуня )  .. За 50 хвилин - 335 тис доларів хапнула, - і на пляж !.. )
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