ВИДЕО. Презентована новая экипировка для сборной Португалии

Португальські збірна офіційно отримали нову екіпіровку, розроблену компанією Puma.

Це перша співпраця збірної Португалії з цим виробником, який змінив Nike, що залишався постачальником форми протягом 27 років.

Домашня форма містить класичну червону основу із золотими та зеленими акцентами. Виїзна форма – це біла футболка з характерною червоно-зеленою графікою.

Підопічні Роберто Мартінеса в березні 2025 року зустрінуться в чвертьфіналі Ліги націй зі збірною Данії.