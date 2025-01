ВИДЕО. Презентована новая экипировка для сборной Португалии

Португальські збірна офіційно отримали нову екіпіровку, розроблену компанією Puma.

Це перша співпраця збірної Португалії з цим виробником, який змінив Nike, що залишався постачальником форми протягом 27 років.

Домашня форма містить класичну червону основу із золотими та зеленими акцентами. Виїзна форма – це біла футболка з характерною червоно-зеленою графікою.

Підопічні Роберто Мартінеса в березні 2025 року зустрінуться в чвертьфіналі Ліги націй зі збірною Данії.

FAZ HISTÓRIA 🇵🇹

Marca uma nova era com o primeiro equipamento masculino e feminino @selecaoportugal x @pumafootball de sempre. Portugal, está na hora de fazermos história juntos.



HISTORY NEEDS MAKERS 🇵🇹



Mark the new era with the first-ever @selecaoportugal x @pumafootball men… pic.twitter.com/vW3cY4j6nv