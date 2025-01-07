ВИДЕО. Презентована новая экипировка для сборной Португалии
Подопечные Роберто Мартинеса в марте сыграют в 1/4 финала Лиги наций
Португальські збірна офіційно отримали нову екіпіровку, розроблену компанією Puma.
Це перша співпраця збірної Португалії з цим виробником, який змінив Nike, що залишався постачальником форми протягом 27 років.
Домашня форма містить класичну червону основу із золотими та зеленими акцентами. Виїзна форма – це біла футболка з характерною червоно-зеленою графікою.
Підопічні Роберто Мартінеса в березні 2025 року зустрінуться в чвертьфіналі Ліги націй зі збірною Данії.
FAZ HISTÓRIA 🇵🇹— PUMA (@PUMA) January 6, 2025
Marca uma nova era com o primeiro equipamento masculino e feminino @selecaoportugal x @pumafootball de sempre. Portugal, está na hora de fazermos história juntos.
HISTORY NEEDS MAKERS 🇵🇹
Mark the new era with the first-ever @selecaoportugal x @pumafootball men… pic.twitter.com/vW3cY4j6nv
Day 1 of 2025 and already cooking… 👀 @selecaoportugal @pumafootball— PUMA (@PUMA) January 1, 2025
Coming 06.01.25. pic.twitter.com/DFFh2Kwthc
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