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Португалия
07 января 2025, 06:31 | Обновлено 07 января 2025, 06:56
129
0

ВИДЕО. Презентована новая экипировка для сборной Португалии

Подопечные Роберто Мартинеса в марте сыграют в 1/4 финала Лиги наций

07 января 2025, 06:31 | Обновлено 07 января 2025, 06:56
129
0
ВИДЕО. Презентована новая экипировка для сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальські збірна офіційно отримали нову екіпіровку, розроблену компанією Puma.

Це перша співпраця збірної Португалії з цим виробником, який змінив Nike, що залишався постачальником форми протягом 27 років.

Домашня форма містить класичну червону основу із золотими та зеленими акцентами. Виїзна форма – це біла футболка з характерною червоно-зеленою графікою.

Підопічні Роберто Мартінеса в березні 2025 року зустрінуться в чвертьфіналі Ліги націй зі збірною Данії.

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Puma сборная Португалии по футболу игровая форма Роберто Мартинес Лига наций
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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