Окружение американского бизнесмена Илона Маска подтвердило слухи о том, что он планирует купить английский клуб «Ливерпуль».

Эррол Маск, отец миллиардера, отметил: «Да, Илон выразил желание, но это не значит, что он в итоге купит клуб».

Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях, особенно среди фанатов команды Арне Слота.

Болельщики упражняются в шутках на тему: что будет с Ливерпулем, если клуб купит Илон Маск.

Что произойдет с Ливерпулем, если клуб купит Илон Маск?

🔹Каждый мяч на поле будет заряжаться от солнечных батарей.

🔹Болельщики станут покупать билеты в биткоинах или другой криптовалюте.

🔹Билеты на стадион заменят NFT – с коллекционной стоимостью после каждого матча.

🔹При покупке билетов через X (экс-Twitter) пользователям с синей галочкой придется доплатить $8.

🔹Игроки команды будут выступать в футболках с логотипом Tesla.

🔹«Ливерпуль» начнет использовать только электрические мячи.

🔹Тренировки команды будут проходить в виртуальном 3D-режиме.

🔹Футболисты красной команды смогут проводить отпуск на Луне.

🔹Если Ливерпуль выиграет ЛЧ, весь состав получит бесплатные полеты на Марс.

🔹Команду будет тренировать нейросеть, главный тренер станет ненужным.

🔹Футболисты будут носить чипы Neuralink для оптимизации игровой формы.

🔹Вместо автобуса команда поедет на выездные матчи с помощью шаттла Hyperloop.

🔹Инновационные бутсы SmartShoes будут анализировать траекторию мяча.

🔹Если «Ливерпуль» проиграет, Маск напишет твит: «Это был бета-тест».

🔹Песня You'll Never Walk Alone будет заменена на You'll Never Launch Alone.

«Ливерпуль» единолично лидирует в АПЛ с отрывом в 6 очков и игрой в запасе. 8 января красные проведут первый матч полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма».