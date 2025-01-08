Юмор фанатов. Что произойдет с Ливерпулем, если клуб купит Илон Маск?
Новость вызвала бурную реакцию среди фанатов команды красных
Окружение американского бизнесмена Илона Маска подтвердило слухи о том, что он планирует купить английский клуб «Ливерпуль».
Эррол Маск, отец миллиардера, отметил: «Да, Илон выразил желание, но это не значит, что он в итоге купит клуб».
Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях, особенно среди фанатов команды Арне Слота.
Болельщики упражняются в шутках на тему: что будет с Ливерпулем, если клуб купит Илон Маск.
Что произойдет с Ливерпулем, если клуб купит Илон Маск?
🔹Каждый мяч на поле будет заряжаться от солнечных батарей.
🔹Болельщики станут покупать билеты в биткоинах или другой криптовалюте.
🔹Билеты на стадион заменят NFT – с коллекционной стоимостью после каждого матча.
🔹При покупке билетов через X (экс-Twitter) пользователям с синей галочкой придется доплатить $8.
🔹Игроки команды будут выступать в футболках с логотипом Tesla.
🔹«Ливерпуль» начнет использовать только электрические мячи.
🔹Тренировки команды будут проходить в виртуальном 3D-режиме.
🔹Футболисты красной команды смогут проводить отпуск на Луне.
🔹Если Ливерпуль выиграет ЛЧ, весь состав получит бесплатные полеты на Марс.
🔹Команду будет тренировать нейросеть, главный тренер станет ненужным.
🔹Футболисты будут носить чипы Neuralink для оптимизации игровой формы.
🔹Вместо автобуса команда поедет на выездные матчи с помощью шаттла Hyperloop.
🔹Инновационные бутсы SmartShoes будут анализировать траекторию мяча.
🔹Если «Ливерпуль» проиграет, Маск напишет твит: «Это был бета-тест».
🔹Песня You'll Never Walk Alone будет заменена на You'll Never Launch Alone.
«Ливерпуль» единолично лидирует в АПЛ с отрывом в 6 очков и игрой в запасе. 8 января красные проведут первый матч полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма».
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