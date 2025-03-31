Перес нашел для Реала нового тренера. Это известный экс-игрок Барсы

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес занялся поиском преемника главного тренера Карло Анчелотти.

Анчелотти может покинуть мадридский клуб уже этим летом и Перес подыскал ему замену. Мадридский клуб летом может возглавить бывший хавбек «Барселоны», а на сегодня главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас. Руководство «Реала» высоко оценивает уровень игры, которую поставил Сеск в Серии А.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.