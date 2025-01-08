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  4. Свитолина проведет тренировку со Свентек перед стартом Аustralian Open 2025
Australian Open
08 января 2025, 09:11 |
188
0

Свитолина проведет тренировку со Свентек перед стартом Аustralian Open 2025

Элина позанимается с Игой на Rod Laver Arena 9 января

08 января 2025, 09:11 |
188
0
Свитолина проведет тренировку со Свентек перед стартом Аustralian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии 2025.

9 января на Rod Laver Arena украинка проведет совместную тренировку со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши. Старт запланирован на 03:30 по Киеву.

В четверг утром также состоится церемония жеребьевки одиночных разрядов австралийского мейджора.

Элина не выступала в Туре с US Open 2023, когда она проиграла Коко Гауфф в 1/16 финала. После украинка перенесла операцию на ноге и восстанавливалась к новому сезону.

Расписание тренировок на 9 января

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Элина Свитолина Коко Гауфф тренировка Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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