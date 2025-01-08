Свитолина проведет тренировку со Свентек перед стартом Аustralian Open 2025

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии 2025.

9 января на Rod Laver Arena украинка проведет совместную тренировку со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши. Старт запланирован на 03:30 по Киеву.

В четверг утром также состоится церемония жеребьевки одиночных разрядов австралийского мейджора.

Элина не выступала в Туре с US Open 2023, когда она проиграла Коко Гауфф в 1/16 финала. После украинка перенесла операцию на ноге и восстанавливалась к новому сезону.

Расписание тренировок на 9 января