Свитолина проведет тренировку со Свентек перед стартом Аustralian Open 2025
Элина позанимается с Игой на Rod Laver Arena 9 января
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии 2025.
9 января на Rod Laver Arena украинка проведет совместную тренировку со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши. Старт запланирован на 03:30 по Киеву.
В четверг утром также состоится церемония жеребьевки одиночных разрядов австралийского мейджора.
Элина не выступала в Туре с US Open 2023, когда она проиграла Коко Гауфф в 1/16 финала. После украинка перенесла операцию на ноге и восстанавливалась к новому сезону.
Расписание тренировок на 9 января
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