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  4. К Роналду. Легендарный экс-игрок Реала может стать игроком Аль-Насра
Англия
06 января 2025, 23:23 |
558
1

К Роналду. Легендарный экс-игрок Реала может стать игроком Аль-Насра

Каземиро может покинуть европейский футбол

06 января 2025, 23:23 |
558
1
К Роналду. Легендарный экс-игрок Реала может стать игроком Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может стать игроком «Аль-Насра», сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 32-летний футболист, в отличии от летнего трансферного окна, сейчас является более открытым к идее трансфера в Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре» считают, что смогут подписать Каземиро за 30 миллионов евро.

Саудовский клуб, в котором выступает Криштиану Роналду, с которым Каземиро вместе провел 5 лет карьеры в «Реале», планирует сделать игрока одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансер Палмера.

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Данііл Киріяка Источник: Бен Джейкобс
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