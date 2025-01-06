К Роналду. Легендарный экс-игрок Реала может стать игроком Аль-Насра
Каземиро может покинуть европейский футбол
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может стать игроком «Аль-Насра», сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, 32-летний футболист, в отличии от летнего трансферного окна, сейчас является более открытым к идее трансфера в Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре» считают, что смогут подписать Каземиро за 30 миллионов евро.
Саудовский клуб, в котором выступает Криштиану Роналду, с которым Каземиро вместе провел 5 лет карьеры в «Реале», планирует сделать игрока одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансер Палмера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки выделил Тайсона Фьюри
«Железный Майк» выделил Мухаммеда Али