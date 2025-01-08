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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 09:39 | Обновлено 08 января 2025, 09:40
147
0

ФОТО. Уже на месте. Игроки и тренера Полесья прибыли в Турцию

В ближайшее время команда начнет зимний сбор

08 января 2025, 09:39 | Обновлено 08 января 2025, 09:40
147
0
ФОТО. Уже на месте. Игроки и тренера Полесья прибыли в Турцию
ФК Полесье

Участник Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» прибыло в Турцию с целью проведения тренировочного сбора.

В расположении команды находится 21 футболист, остальные спортсмены присоединятся в ближайшее время.

Первая тренировка коллектива запланирована на 8 января. Кроме того «Полесье» во время сбора проведет семь контрольных поединков – имена соперников будут раскрыты немного позже.

В турнирной таблице чемпионата Украины житомирский коллектив занимает пятое место.

Фотогалерея:

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фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур
Андрій Вітренко Источник: ФК Полесье
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