Украина. Премьер лига08 января 2025, 09:39 | Обновлено 08 января 2025, 09:40
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ФОТО. Уже на месте. Игроки и тренера Полесья прибыли в Турцию
В ближайшее время команда начнет зимний сбор
08 января 2025, 09:39 | Обновлено 08 января 2025, 09:40
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Участник Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» прибыло в Турцию с целью проведения тренировочного сбора.
В расположении команды находится 21 футболист, остальные спортсмены присоединятся в ближайшее время.
Первая тренировка коллектива запланирована на 8 января. Кроме того «Полесье» во время сбора проведет семь контрольных поединков – имена соперников будут раскрыты немного позже.
В турнирной таблице чемпионата Украины житомирский коллектив занимает пятое место.
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