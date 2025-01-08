ФОТО. Уже на месте. Игроки и тренера Полесья прибыли в Турцию

Участник Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» прибыло в Турцию с целью проведения тренировочного сбора.

В расположении команды находится 21 футболист, остальные спортсмены присоединятся в ближайшее время.

Первая тренировка коллектива запланирована на 8 января. Кроме того «Полесье» во время сбора проведет семь контрольных поединков – имена соперников будут раскрыты немного позже.

В турнирной таблице чемпионата Украины житомирский коллектив занимает пятое место.

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