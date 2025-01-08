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Польша
08 января 2025, 09:16 | Обновлено 08 января 2025, 09:21
421
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Колоса будет выступать за польский Рух

Клуб арендовал игрока с правом выкупа

08 января 2025, 09:16 | Обновлено 08 января 2025, 09:21
421
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Колоса будет выступать за польский Рух
ФК Рух Хожув. Егор Цикало

Украинский защитник «Теплице» Егор Цикало на правах аренды присоединился к «Руху» Хожув с чемпионата Польши. Игрок в новом клубе выбрал 16-й номер.

Указано, что футболист будет выступать за польский клуб до конца сезона. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта украинца.

«Когда я услышал о возможности присоединиться к «Руху», моим первым мнением было, что я им воспользуюсь. Моя цель – работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция – центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером», – рассказал Егор.

В этом сезоне Цикало отыграл 23 поединка на клубном уровне. На счету защитника три забитых мяча и одна результативная передача.

«Рух» находится в Первой лиге Польши и занимает четвертую строчку. В активе клуба из Хожува 34 пункта.

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Егор Цикало Теплице Рух Хожув чемпионат Польши по футболу трансферы чемпионат Чехии по футболу
Андрій Вітренко Источник
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