ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Колоса будет выступать за польский Рух

Украинский защитник «Теплице» Егор Цикало на правах аренды присоединился к «Руху» Хожув с чемпионата Польши. Игрок в новом клубе выбрал 16-й номер.

Указано, что футболист будет выступать за польский клуб до конца сезона. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта украинца.

«Когда я услышал о возможности присоединиться к «Руху», моим первым мнением было, что я им воспользуюсь. Моя цель – работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция – центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером», – рассказал Егор.

В этом сезоне Цикало отыграл 23 поединка на клубном уровне. На счету защитника три забитых мяча и одна результативная передача.

«Рух» находится в Первой лиге Польши и занимает четвертую строчку. В активе клуба из Хожува 34 пункта.