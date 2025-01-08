ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Колоса будет выступать за польский Рух
Клуб арендовал игрока с правом выкупа
Украинский защитник «Теплице» Егор Цикало на правах аренды присоединился к «Руху» Хожув с чемпионата Польши. Игрок в новом клубе выбрал 16-й номер.
Указано, что футболист будет выступать за польский клуб до конца сезона. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта украинца.
«Когда я услышал о возможности присоединиться к «Руху», моим первым мнением было, что я им воспользуюсь. Моя цель – работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция – центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером», – рассказал Егор.
В этом сезоне Цикало отыграл 23 поединка на клубном уровне. На счету защитника три забитых мяча и одна результативная передача.
«Рух» находится в Первой лиге Польши и занимает четвертую строчку. В активе клуба из Хожува 34 пункта.
🆕 Mamy nowego środkowego obrońcę! Do Ruchu trafia Jehor Cykało, którego wypożyczyliśmy na rundę wiosenną z opcją pierwokupu z czeskiego FK Teplice 🇨🇿— Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) January 7, 2025
➡️ https://t.co/QTq23XnDS8 pic.twitter.com/CGexQJRXwZ
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