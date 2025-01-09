«Это серьезная травма головы». Постекоглу – о Бентанкуре

Главный тренер «Тоттенгема» Ангелос Постекоглу прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Родриго Бентанкура в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

«Когда завершился первый тайм, Бентанкура уже доставили в больницу на обследование. К счастью, он был в сознании и оставался в нем.

Давайте не будем строить предположения. Это была серьезная травма головы. Все переживают за него и хотят, чтобы все было хорошо. Врачи предоставят официальную информацию, и клуб ее опубликует», – прокомментировал главный тренер.

Напоминаем, на седьмой минуте встречи во время розыгрыша углового Бентанкур неудачно приземлился на голову и получил травму.