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  4. «Это серьезная травма головы». Постекоглу – о Бентанкуре
Англия
09 января 2025, 04:55 |
198
0

«Это серьезная травма головы». Постекоглу – о Бентанкуре

Главный тренер «Тоттенхема» просит дождаться официальной информации от врачей

09 января 2025, 04:55 |
198
0
«Это серьезная травма головы». Постекоглу – о Бентанкуре
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенгема» Ангелос Постекоглу прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Родриго Бентанкура в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

«Когда завершился первый тайм, Бентанкура уже доставили в больницу на обследование. К счастью, он был в сознании и оставался в нем.

Давайте не будем строить предположения. Это была серьезная травма головы. Все переживают за него и хотят, чтобы все было хорошо. Врачи предоставят официальную информацию, и клуб ее опубликует», – прокомментировал главный тренер.

Напоминаем, на седьмой минуте встречи во время розыгрыша углового Бентанкур неудачно приземлился на голову и получил травму.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль Ангелос Постекоглу Родриго Бентанкур
Олександр Сільченко Источник: ФК Тоттенхэм
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