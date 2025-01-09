От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб

Французский полузащитник римской «Ромы» Энцо Ле Фе перешел в аренду в «Сандерленд», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист будет арендован на неизвестный срок. «Черные коты» завершают сделку. Одним из важных факторов для перехода стал французский тренер английского клуба Режис ле Бри.

В римской «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, а в «Сандерленде» – Назарий Русин.

Энцо Ле Фе присоединился к римскому клубу летом 2024 года за 23 миллиона евро и провел 10 матчей бе результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» рассматривает несколько тренеров на смену Раньери.