От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб
Энцо Ле Фе подписал контракт с «Сандерлендом»
Французский полузащитник римской «Ромы» Энцо Ле Фе перешел в аренду в «Сандерленд», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний футболист будет арендован на неизвестный срок. «Черные коты» завершают сделку. Одним из важных факторов для перехода стал французский тренер английского клуба Режис ле Бри.
В римской «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, а в «Сандерленде» – Назарий Русин.
Энцо Ле Фе присоединился к римскому клубу летом 2024 года за 23 миллиона евро и провел 10 матчей бе результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» рассматривает несколько тренеров на смену Раньери.
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