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  4. От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб
Англия
09 января 2025, 00:18 | Обновлено 09 января 2025, 00:19
276
0

От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб

Энцо Ле Фе подписал контракт с «Сандерлендом»

09 января 2025, 00:18 | Обновлено 09 января 2025, 00:19
276
0
От Довбика к Русину. Французский футболист Ромы неожиданно сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Ле Фе

Французский полузащитник римской «Ромы» Энцо Ле Фе перешел в аренду в «Сандерленд», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист будет арендован на неизвестный срок. «Черные коты» завершают сделку. Одним из важных факторов для перехода стал французский тренер английского клуба Режис ле Бри.

В римской «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик, а в «Сандерленде» – Назарий Русин.

Энцо Ле Фе присоединился к римскому клубу летом 2024 года за 23 миллиона евро и провел 10 матчей бе результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» рассматривает несколько тренеров на смену Раньери.

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Сандерленд Артем Довбик Назарий Русин трансферы трансферы Лиги 1 Чемпионшип Рома Рим Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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