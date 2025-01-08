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  4. Кто станет новым тренером Довбика? Рассматриваются несколько кандидатов
Италия
08 января 2025, 17:56 |
1483
0

Кто станет новым тренером Довбика? Рассматриваются несколько кандидатов

Клаудио Раньери покинет пост наставника после окончания сезона

08 января 2025, 17:56 |
1483
0
Кто станет новым тренером Довбика? Рассматриваются несколько кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Руководство итальянской «Ромы» продолжает поиски нового наставника вместо Клаудио Раньери, который покинет эту должность после окончания сезона.

Сообщается, что в Риме рассматривают несколько потенциальных кандидатов – Винченцо Монтелла (сборная Турции), Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). «Рома» собирается определиться с приоритетным наставником ближе к концу чемпионата и тогда начать переговоры.

Контракт Раньери с римским клубом заканчивается в июне 2025 года, после чего итальянский специалист получит руководящую должность. Клаудио станет исполнительным директором «Ромы», а также будет выполнять функции советника владельца клуба по всем спортивным вопросам.

«Рома» набрала 23 балла и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. Раньери возглавил римский клуб 14 ноября прошлого года, когда команда шла на 12-й позиции. В «Роме» играет украинский форвард Артем Довбик.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Джан Пьеро Гасперини Массимилиано Аллегри Карло Анчелотти Винченцо Монтелла назначение тренера Артем Довбик
Микола Титюк Источник: Tuttosport
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