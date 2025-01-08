Кто станет новым тренером Довбика? Рассматриваются несколько кандидатов
Клаудио Раньери покинет пост наставника после окончания сезона
Руководство итальянской «Ромы» продолжает поиски нового наставника вместо Клаудио Раньери, который покинет эту должность после окончания сезона.
Сообщается, что в Риме рассматривают несколько потенциальных кандидатов – Винченцо Монтелла (сборная Турции), Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). «Рома» собирается определиться с приоритетным наставником ближе к концу чемпионата и тогда начать переговоры.
Контракт Раньери с римским клубом заканчивается в июне 2025 года, после чего итальянский специалист получит руководящую должность. Клаудио станет исполнительным директором «Ромы», а также будет выполнять функции советника владельца клуба по всем спортивным вопросам.
«Рома» набрала 23 балла и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. Раньери возглавил римский клуб 14 ноября прошлого года, когда команда шла на 12-й позиции. В «Роме» играет украинский форвард Артем Довбик.
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