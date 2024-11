ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Итальянский клуб «Рома» объявил о подписании контракта с опытным наставником Клаудио Раньери. 73-летний специалист получил договор до конца нынешнего сезона.

Раньери стал третьим тренером римлян в текущем чемпионате: команда начинала сезон с Даниэле Де Росси, а после его увольнение с «волками» работал Иван Юрич.

«Рома» в чемпионате Италии занимает 12-е место, а украинский форвард Артем Довбик успел забить шесть голов.

Раньери в минувшем сезоне спас от вылета «Кальяри». Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с «Лестером» в 2016 году.

В клубе отметили, что Раньери будет советником руководства и поможет найти нового наставника с прицелом уже на следующий сезон.

Claudio Ranieri is the new Head Coach of the First Team.



