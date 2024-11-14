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Италия
14 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:06
842
2

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Раньери получил договор до конца сезона

14 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:06
842
2
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ФК Рома. Клаудио Раньери

Итальянский клуб «Рома» объявил о подписании контракта с опытным наставником Клаудио Раньери. 73-летний специалист получил договор до конца нынешнего сезона.

Раньери стал третьим тренером римлян в текущем чемпионате: команда начинала сезон с Даниэле Де Росси, а после его увольнение с «волками» работал Иван Юрич.

«Рома» в чемпионате Италии занимает 12-е место, а украинский форвард Артем Довбик успел забить шесть голов.

Раньери в минувшем сезоне спас от вылета «Кальяри». Самым большим достижением в карьере специалиста считается титул АПЛ с «Лестером» в 2016 году.

В клубе отметили, что Раньери будет советником руководства и поможет найти нового наставника с прицелом уже на следующий сезон.

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Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
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Комментарии 2
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PUMA
Интересно, почему Манчини отказался? Раньери после Лестера, ничего не достиг, да и тренировал одних аутсайдеров. Поэтому не понятний выбор босов Ромы  
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0
Макс Максов
Обережно Клаудіо, там перспективний проєкт!)
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